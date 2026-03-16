Pallamano, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Ungheria: 18 gli azzurri scelti da Bob Hanning

Una settimana di raduno in vista dello spareggio che vale i Mondiali 2027. Dopo aver disputato gli Europei, l’Italia della pallamano torna ad allenarsi e a scendere in campo. Dal 16 al 20 marzo infatti gli azzurri saranno di scena al Pala Karl Wolf di Merano, per poi volare in Ungheria dove il 21 marzo sosteranno un test amichevole contro la selezione magiara.

A Tatabanya, ore 14:30, contro una nazionale di livello superiore – come visto nell’ultimo campionato continentale – per prepararsi appunto al doppio confronto di maggio contro la Svizzera, dove in palio vi sarà il pass per il torneo iridato del prossimo anno.

Il DT Bob Hanning per effettuare le convocazioni, in totale 18 giocatori (2 portieri e 16 di movimento), ha dovuto effettuare lo “slalom” fra infortuni e assenze dell’ultimo minuto: come riporta la FIGH infatti, saranno assenti il portiere Giovanni Pavani, oltre che da valutare vi sarà nello stesso reparto il leader Domenico Ebner (alle prese con una forte influenza), e i terzini Mikael Helmersson e Paul Wierer.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, guidato da capitan Parisini, dai gemelli Mengon e da elementi del calibro di Leo Prantner e Giacomo Savini. Nella lista inoltre compaiono i nomi del portiere Salah Riahi e del centrale Nicola Fadanelli.

PORTIERI: Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin Granollers/ESP), Salah Riahi (PO – 2004 – Teamnetwork Albatro Siracusa)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Gabriele Somma (AS – 2006 – Junior Fasano), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Cassano Magnago), Davide Pugliese (TD – 2001 – Raimond Sassari), Nicola Fadanelli (CE – 2002 – Pressano), Alex Belardinelli (TD – 2009 – Camerano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT), Valentino Dello Vicario (PI – 2005 – Junior Fasano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 (FASE 3)

Andata: 13\14 maggio 2026 – Ritorno: 16\17 maggio 2026

Ucraina\Slovacchia – Nord Macedonia

Repubblica Ceca – Francia

Finlandia\Montenegro – Slovenia

Spagna – Georgia\Israele

Norvegia – Turchia\Romania

Bosnia Erzegovina\Kosovo – Isole Faroe

Svizzera – ITALIA

Serbia\Lituania – Ungheria

Grecia\Belgio – Paesi

Bassi Austria – Polonia\Lettonia

Le partite del secondo turno, che completeranno il quadro degli abbinamenti, si giocheranno a marzo.

Le squadre già qualificate ai Campionati Mondiali 2027:

Campioni in carica: Danimarca

Nazione ospitante: Germania

Dagli EHF EURO 2026: Islanda, Croazia, Portogallo, Svezia