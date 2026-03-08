Pallamano femminile, l’Italia vince contro la Bosnia nelle qualificazioni agli Europei

Non un valore assoluto, ma una ricompensa per tutto il lavoro fatto in questi mesi. La nazionale italiana femminile di pallamano, nella partita che ha chiuso la quarta giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026, ha superato nettamente e con pieno merito la Bosnia battendola con lo score di 33-20 rifacendosi della sconfitta di qualche giorno fa in trasferta (28-25 giovedì scorso a Cazin).

La gara inizia con le ospiti ad andare a referto, grazie a Dautovic, ma è solo un fuoco di paglia: l’Italia infatti reagisce immediatamente con una Manojlovic scatenata (alla fine i suoi gol saranno ben 10), che prima infila il punto dell’1-1 e poi trascina le azzurre sino al 7-2 dell’11’. Le balcaniche fanno fatica a tenere il ritmo di Dalla Costa e compagne, che nel finale di frazione effettuano un’altra accelerazione: Gislimberti va con la stoccata del 12-7, che apre il varco per il 15-8 conclusivo del primo tempo.

A Pescara non c’è partita, la ripresa lo testimonia. L’Italia è scatenata: Bernabei, Squizziato e Dalla Costa fanno allungare le padrone di casa addirittura sul 22-11 al 45′. La gara va in ghiaccio e l’ultimo quarto d’ora diventa di amministrazione: una lunga volata verso la sirena, con il tassametro dei gol che continua a correre sino al 33-20 definitivo

Nell’altra partita del Gruppo 2, i Paesi Bassi hanno vinto anche in casa contro la Svizzera (25-22, dopo essere passati in trasferta qualche giorno fa) certificando così la qualificazione matematica agli Europei 2026.

FORMULA. Il sistema di qualificazione agli EHF EURO 2026 assegna 16 posti alla fase finale della competizione. Accesso diretto per le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi previsti dal format. A queste 12 squadre si aggiungeranno le quattro migliori terze, la cui classifica viene stabilita tenendo in considerazione dei soli risultati ottenuti contro prime e seconde del proprio raggruppamento.

Gli EHF EURO 2026 saranno i primi della storia ospitati in cinque differenti nazioni, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. La Spodek Arena di Katowice, capace di ospitare fino a 11mila spettatori, sarà lo scenario del week-end conclusivo tra 18 e 20 dicembre 2026.

La composizione dei gironi di qualificazione agli EHF EURO 2026:

Gruppo 1: Francia, Croazia, Kosovo, Finlandia

Gruppo 2: Paesi Bassi, Svizzera, ITALIA, Bosnia Herzegovina

Gruppo 3: Germania, Slovenia, Nord Macedonia, Belgio

Gruppo 4: Montenegro, Islanda, Portogallo, Isole Faroe

Gruppo 5: Svezia, Serbia, Ucraina, Lituania

Gruppo 6: Spagna, Austria, Grecia, Israele

La classifica del Gruppo 2: Paesi Bassi 8 pti, Svizzera 4, Italia 2, Bosnia Erzegovina 2

Le squadre già qualificate alla fase finale degli EHF EURO 2026:

Dagli EHF EURO 2024: Norvegia, Danimarca, Ungheria

Nazioni ospitanti: Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia, Turchia