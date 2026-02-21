Pallamano
Pallamano, Serie A1: Erice regola Brixen e diventa leader in solitaria
Ac Life Style Erice vince il big match della diciottesima giornata di Serie A1 dopo una settimana di sosta. Le siciliane, dopo recuperato con successo la 14ma giornata contro Mestrino, continuano a festeggiare, questa volta in casa contro Brixen Südtirol.
Irene Fanton e compagne continuano a primeggiare sulla concorrenza. Le ‘Arpie’ si prendono una significativa contro la realtà di Hubert Nössing, a segno per 28-25 nel girone d’andata dopo una spettacolare battaglia fino alla sirena finale. Il risultato è stato diverso questo weekend, le atlete dell’équipe di Bressanone ha perso per 31-23.
Solida affermazione per Jomi Salerno nei confronti di Germancar Nuoro (31-20) e per Casalgrande Padana, abile a regolare in casa Securfox Ariosto Ferrara (38-25). Rispetta il pronostico Cassano Magnago, a segno contro Leno per quattro reti (28-32).
La giornata appena conclusa ha premiato anche Mezzocorona e Sirio Toyota Teramo, rispettivamente a segno contro Cellini Padova (32-28) e Alì-Best Espresso Mestrino (27-28).
Appuntamento ora con le Finals di Coppa Italia, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo prossimi al Play Hall di Riccione.
I RISULTATI DEL WEEKEND
Jomi Salerno – Germancar Nuoro 31-20
Ac Life Style Erice – Brixen Südtirol 31-23
Casalgrande Padana – Securfox Ariosto Ferrara 38-25
Alì-Best Espresso Mestrino – Sirio Toyota Teramo 27-28
Leno – Cassano Magnago 28-32
Mezzocorona – Cellini Padova 32-28