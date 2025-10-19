Italia-Svizzera oggi, Qualificazioni Europei pallamano femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo aver perso contro i fortissimi Paesi Bassi a s-Hertogenbosch, la nazionale italiana femminile di pallamano tornerà in campo per la seconda sfida di qualificazione agli Europei 2026.

A Chieti, nella Casa della Pallamano, è tutto pronto per Italia-Svizzera: il match che scatterà alle ore 18.00, rientrante nel programma della seconda giornata del Gruppo 2, di cui fa parte anche quella Bosnia Herzegovina battuta 35-19 nella giornata d’esordio dalle elvetiche in casa, può essere già uno spartiacque per il percorso delle ragazze del DT Alfredo Rodriguez.

La sfida fra Italia e Svizzera, valida per la seconda giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei Femminili 2026 di pallamano, si giocherà quest’oggi a Chieti, dalle ore 18.00. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW e Sky Go, ma anche in maniera gratuita – sempre in rete – sul canale Youtube di Sky Sport.

QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO FEMMINILE 2026

Domenica 19 ottobre

Ore 18.00 Italia-Svizzera – Diretta tv Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go e Youtube Sky Sport

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA, QUALIFICAZIONI EUROPEI FEMMINILI PALLAMANO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: NOW, Sky Go, e Youtube Sky Sport