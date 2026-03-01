Pallamano, Coppa Italia: Siracusa e Salerno a segno a Riccione

Teamnetwork Albatro Siracusa e Jomi-Salerno vincono la Coppa Italia 2025-26 di pallamano, rispettivamente al maschile ed al femminile. I match, entrambi disputati presso il Play Hall di Riccione, premiano le due compagini siciliane che nella finale hanno regolato Trieste e Erice.

La Coppa Italia maschile ha incoronato Teamnetwork Albatro Siracusa che ha letteralmente monopolizzato la scena durante l’ora di gioco. Gli ‘aretusei’, dopo aver chiuso il primo tempo sul punteggio di 12-18, hanno continuato a controllare la scena, la compagine siciliana ha ottenuto il primo titolo della propria storia.

Dopo la finale persa nel 2010, nello specifico contro Conversano, la realtà diretta egregiamente da Mateo Garralda ha concluso la partita sul punteggio di 24-27. Trieste ha cercato di riaprire il match alla ripresa del secondo tempo, un obiettivo fallito con il passare dei minuti. Il trofeo italiano torna quindi a Siracusa, ricordiamo infatti i due acuti ottenuti in passato da ‘Ortigia Siracusa’ nel 1997 e nel 1998.

La Coppa Italia femminile ha invece incoronato Jomi-Salerno per la settima volta nella storia. Le campane svettano nel 34 a 32 solamente ai decisivi tiri dai sette metri dopo un duello oltremodo spettacolare.

Il duello, oramai storico per ogni trofeo a livello nazionale, ha visto le ‘Arpie’ all’attacco nel finale grazie all’eccezionale performance di Ramona Manojlović e Alexandrina Cabral. Erice, dopo aver scavalcato Cassano Magnago nella giornata di ieri, ha annullato nel finale il piccolo allungo da parte dell’équipe campana riuscendo a portare la finale all’extra time.

Il tempo regolamentare non è stato sufficiente per eleggere il vincitore (24-24) e anche i minuti supplementari hanno mantenuto la perfetta parità (29-29). Questa volta è stata Erice a subire Salerno, abile a guadagnare un tiro dai sette metri prima della sirena finale.

Gli ultimi cinque tiri della finale hanno finalmente incoronato Salerno, la squadra più vincente della Coppa Italia al femminile. Le campionesse in carica dello Scudetto hanno potuto festeggiare grazie ad un errore da parte della rivale Orlane Ahanda dopo il secondo ‘rigore’.

RISULTATI PALLAMANO FINALE COPPA ITALIA 2025-26

Maschile

Trieste – Siracusa 24-27

Femminile

Erice – Salerno 32-34