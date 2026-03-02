Pallamano, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei: 18 azzurre per la Bosnia

Dopo la settimana dedicata alle Finals della Coppa Italia, la pallamano femminile del Bel Paese è pronta a dedicarsi agli impegni internazionali della rappresentativa azzurra, che torna in scena per le qualificazioni agli Europei 2026.

La squadra allenata dal dt Alfredo Rodriguez Alvarez sarà infatti impegnata in due partite, contro la Bosnia (prima in trasferta e poi in casa), valide per il Gruppo 2; pool di cui fanno parte anche i Paesi Bassi e la Svizzera.

Sono 18 le giocatrici scelte per le sfide del 5 marzo a Cazin (ore 20:00), e per il return match l’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore 18:00). Ilaria Dalla Costa e compagne cercheranno di sbloccarsi in un percorso non facile, nel tentativo di ottenere una storica qualificazione al torneo continentale, che però si deciderà poi negli incontri con le olandesi e le elvetiche.

L’elenco delle 18 azzurre convocate:

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Sport Lisboa Benfica\POR), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno)

ALI: Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Luisella Podda (AD – 2002 – Germancar Nuoro)



TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Natalie Falser (TS – 2007 – Mezzocorona), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Irene Fanton (CE – 1994 – AC Life Style Erice), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Nicole Bernabei (CE – 1997 – AC Life Style Erice)



PIVOT: Rocio Squizziato (PI – 1994 – Lanzarote Obrero\ESP), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassano Magnago)

STAFF TECNICO: Alfredo Rodriguez Alvarez (Direttore Tecnico), Carlos Alberto Britos (vice-allenatore), Andrea Menini (allenatore portieri)

STAFF MEDICO: (medico), (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

FORMULA. Il sistema di qualificazione agli EHF EURO 2026 assegna 16 posti alla fase finale della competizione. Accesso diretto per le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi previsti dal format. A queste 12 squadre si aggiungeranno le quattro migliori terze, la cui classifica viene stabilita tenendo in considerazione dei soli risultati ottenuti contro prime e seconde del proprio raggruppamento.

Gli EHF EURO 2026 saranno i primi della storia ospitati in cinque differenti nazioni, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. La Spodek Arena di Katowice, capace di ospitare fino a 11mila spettatori, sarà lo scenario del week-end conclusivo tra 18 e 20 dicembre 2026.

La classifica del Gruppo 2: Paesi Bassi 4 pti, Svizzera 4, ITALIA 0, Bosnia Herzegovina 0

La composizione dei gironi di qualificazione agli EHF EURO 2026:

Gruppo 1: Francia, Croazia, Kosovo, Finlandia

Gruppo 2: Paesi Bassi, Svizzera, ITALIA, Bosnia Herzegovina

Gruppo 3: Germania, Slovenia, Nord Macedonia, Belgio

Gruppo 4: Montenegro, Islanda, Portogallo, Isole Faroe

Gruppo 5: Svezia, Serbia, Ucraina, Lituania

Gruppo 6: Spagna, Austria, Grecia, Israele

Le squadre già qualificate alla fase finale degli EHF EURO 2026:

Dagli EHF EURO 2024: Norvegia, Danimarca, Ungheria

Nazioni ospitanti: Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia, Turchia