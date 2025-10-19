Pallamano femminile, l’Italia cede alla Svizzera nelle qualificazioni agli Europei 2026

A Chieti la Nazionale italiana di pallamano femminile viene sconfitta dalla Svizzera per 25-37 (primo tempo 13-18 in favore delle elvetiche) nella seconda giornata del Gruppo 2 delle qualificazioni agli Europei 2026. Si tratta della seconda sconfitta dopo quella subita nei Paesi Bassi giovedì scorso, con le neerlandesi vittoriose per 42-19.

Le azzurre del DT Alfredo Rodriguez hanno inseguito per tutto il match, chiudendo la prima frazione sotto di 5 gol, sul 13-18, mentre nella ripresa hanno provato il tutto per tutto per colmare il gap, schierandosi in più di una circostanza con una giocatrice di movimento in più e lasciando la porta sguarnita, prestando il fianco ad alcune conclusioni vincenti dalla distanza delle elvetiche, che hanno chiuso i conti sul +12, con lo score di 25-37.

Ieri nell’altro match del raggruppamento, i Paesi Bassi hanno vinto in Bosnia Erzegovina per 19-39, ed ora le neerlandesi e le elvetiche, che nel primo turno avevano battuto a loro volta le bosniache per 35-19, sono appaiate in testa a quota 4, mentre le azzurre e le balcaniche restano ferme al palo.

QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO FEMMINILE 2026

Gruppo 2

Risultati

Paesi Bassi-Italia 42-19

Svizzera-Bosnia Erzegovina 35-19

Bosnia Herzegovina-Paesi Bassi 19-39

Italia-Svizzera 25-37

Classifica

Paesi Bassi 4

Svizzera 4

Italia 0

Svizzera 0