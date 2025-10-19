Pallamano
Pallamano femminile, l’Italia cede alla Svizzera nelle qualificazioni agli Europei 2026
A Chieti la Nazionale italiana di pallamano femminile viene sconfitta dalla Svizzera per 25-37 (primo tempo 13-18 in favore delle elvetiche) nella seconda giornata del Gruppo 2 delle qualificazioni agli Europei 2026. Si tratta della seconda sconfitta dopo quella subita nei Paesi Bassi giovedì scorso, con le neerlandesi vittoriose per 42-19.
Le azzurre del DT Alfredo Rodriguez hanno inseguito per tutto il match, chiudendo la prima frazione sotto di 5 gol, sul 13-18, mentre nella ripresa hanno provato il tutto per tutto per colmare il gap, schierandosi in più di una circostanza con una giocatrice di movimento in più e lasciando la porta sguarnita, prestando il fianco ad alcune conclusioni vincenti dalla distanza delle elvetiche, che hanno chiuso i conti sul +12, con lo score di 25-37.
Ieri nell’altro match del raggruppamento, i Paesi Bassi hanno vinto in Bosnia Erzegovina per 19-39, ed ora le neerlandesi e le elvetiche, che nel primo turno avevano battuto a loro volta le bosniache per 35-19, sono appaiate in testa a quota 4, mentre le azzurre e le balcaniche restano ferme al palo.
QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO FEMMINILE 2026
Gruppo 2
Risultati
Paesi Bassi-Italia 42-19
Svizzera-Bosnia Erzegovina 35-19
Bosnia Herzegovina-Paesi Bassi 19-39
Italia-Svizzera 25-37
Classifica
Paesi Bassi 4
Svizzera 4
Italia 0
