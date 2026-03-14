Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con Erice

Intensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni agli EHF EURO 2026 della nostra Nazionale. AC Life Style Erice, nonostante il mancato successo odierno, si conferma leader della graduatoria assoluta, una nuova importante prestazione verso il successo nella regular season.

Le siciliane non sono riuscite a regolare fuori casa il Cassano Magnago (26-26). La compagine lombarda ha risposto colpo su colpo alle ‘Arpie’, un big match che abbiamo già commentato nelle semifinali di Coppa Italia e che potremmo rivivere anche nella prima fase dei Playoffs.

L’équipe diretta da Frédéric Bougeant mantiene tre punti di scarto in campionato nei confronti di Jomi-Salerno. Margherita Danti e compagne, abili a Riccione a neutralizzare Erice al termine di una leggendaria finale per la Coppa Italia 2025-26, hanno primeggiato per 29-37 contro Brixen Südtirol.

Nonostante la sconfitta, Brixen ha ancora un punto di scarto nei confronti di Cassano Magnago che di conseguenza durante i Playoffs potrebbe dover riaffrontare Erice. Il ‘PalaTacca’ ha regalato in ogni caso un verdetto importante, il pareggio arriva infatti dopo la sconfitta di un solo punto in Coppa Italia.

Punti significativi per evitare la retrocessione invece per Alì-Best Espresso Mestrino, a segno contro Securfox Ariosto Ferrara (26-29). Successo nel weekend anche per Sirio Toyota Teramo e Leno rispettivamente a segno nei confronti di Mezzocorona (32-25) e Cellini Padova (27-31), mentre è da citare il pareggio tra Casalgrande Padana e Germancar Nuoro (26-26)

I RISULTATI DEL WEEKEND

Brixen Südtirol – Jomi Salerno 29-37

Securfox Ariosto Ferrara – Alì-Best Espresso Mestrino 26-29

Germancar Nuoro – Casalgrande Padana 26-26

Sirio Toyota Teramo – Mezzocorona 32-25

Cellini Padova – Leno 27-31

Cassano Magnago – AC Life Style Erice 26-26