Pallamano: Cassano Magnano, Trieste e Fasano non sbagliano in Serie A Gold

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, con l’Italia che è stata protagonista di un’amichevole in Ungheria (vinta dai magiari, ndr), la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è tornata in scena con la sua 21esima giornata della stagione regolare.

Non sbaglia la capolista Cassano Magnano che si impone 40-29 sul Chiaravalle, mentre a fermarsi è Sassari, che in trasferta viene superato 30-27 dal Fasano; in un quadro d’alta classifica che ha visto anche il Teamnetwork Albatro Siracusa battere 31-29 lo Sparer Eppan.

Importanti vittorie interne per Trieste, 33-29 sul Pressano, e Macagi Cingoli, 35-32 contro il Brixen, mentre a chiudere il quadro vi sono due pareggi: il 33-33 fra Bolzano e Metelli Cologne e il 35-35 che ha visto impattare gli Alperia Black Devils e il Conversano.

La classifica aggiornata

Cassano Magnago 38 pti, Raimond Sassari 30, Teamnetwork Albatro Siracusa 27, Junior Fasano 25, Loacker Bozen Volskbank 23, Trieste 23, Pressano 20, Macagi Cingoli 20, Conversano 20, Metelli Cologne 19, Publiesse Chiaravalle 18, Brixen 13, Alperia Black Devils 12, Sparer Eppan 6