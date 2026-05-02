Pallamano: Cassano Magnano e Sassari partono forte nelle semifinali playoff della Serie A Gold

Il primo atto delle semifinali playoff della Serie A Gold 2025-2026 è andato ufficialmente in archivio. I 60 minuti inaugurali delle serie che conducono verso la finale tricolore hanno espresso i loro verdetti.

Dominante in casa il Cassano Magnago, che rifila un convincente 33-27 al Fasano. Lombardi sempre in controllo del match, come testimonia il 20-13 della prima frazione, tranne che a metà della seconda frazione quando gli ospiti sono arrivati sino al 23-21, prima di essere ricacciati indietro per andare a prendersi l’1-0 nel testa a testa.

Fa altrettanto Sassari fra le mura amiche contro Bolzano, anche se nel primo segmento di gara gli ospiti danno filo da torcere ai sardi che vanno al break in vantaggio solo di due gol sul 13-11. Nella ripresa poi l’allungo del miglior attacco del torneo in regular season che sigilla la partita imponendosi 26-21.

Ora le rispettive gare -2, che potrebbero essere già decisive in caso di successi bissati dalle formazioni che stasera hanno esultato: si gioca a campi invertiti mercoledì 6 maggio.

Nel duello playout per evitare la retrocessione, a imporsi in gara-1 sono stati di misura in un faccia a faccia tiratissimo gli Alperia Black Devils: 27-28 sul campo del Brixen. Ora gara -2 in casa, con possibilità di certificare la salvezza, in programma il 9 maggio.