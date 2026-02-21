Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari. Fasano scavalca Siracusa

Cassano Magnago regola al Pala Santoru il Raimond Sassari e si conferma al comando della Serie A Gold al termine dell’avvincente 18ma giornata, un vero e proprio antipasto in vista delle Finals di Coppa Italia che vivremo dal 26 febbraio in quel di Riccione.

La squadra lombarda guadagna due importanti punti in campionato sulla realtà sarda. Gli amaranto, perfettamente diretti da Matteo Bellotti, replicano alla perfezione quanto fatto nel girone d’andata, questa volta però il duello è stato molto più combattuto. 29-32 è stato il risultato finale, il gap in campionato tra le due squadre sale ora a sei punti (era quattro).

Sassari mantiene il vantaggio nei confronti di Teamnetwork Albatro Siracusa e Junior Fasano. I calabresi hanno perso contro Conversano per un solo punto (30-29), mentre i pugliesi hanno saputo abbattere la concorrenza di Sparer Eppan solamente nei minuti conclusivi. Il match è finito 28 a 29, il team di Vito Fovio è riuscito in classifica a scavalcare Siracusa nella serrata lotta per il terzo posto.

Brixen ha perso per tre punti (33-36) contro Trieste, mentre Loacker Bozen Volksbank ha regolato per 32-27 il Macagi Cingoli. Positiva giornata anche per Publiesse Chiaravalle e Metelli Cologne, abili a vincere il duello contro Pressano (32-27) e Alperia Black Devil (23-19).

Archiviata la 18ma giornata la Coppa Italia attende i protagonisti della Serie A maschile e femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Raimond Sassari – Cassano Magnago 29-32

Loacker Bozen Volksbank – Macagi Cingoli 32-27

Publiesse Chiaravalle – Pressano 32-27

Metelli Cologne – Alperia Black Devils 23-19

Brixen – Trieste 33-36

Conversano – Teamnetwork Albatro Siracusa 30-29

Sparer Eppan – Junior Fasano 28-29