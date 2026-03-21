Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podio

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 15 giri dell’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP.

Il successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Più staccato l’altro iberico Jorge Martin, che è terminato terzo, mentre è rimasto giù dal podio Marco Bezzecchi, quarto, davanti al nipponico Ai Ogura, quinto.

Sesta piazza per il transalpino Fabio Quartararo, mentre si è classificato in settima posizione lo spagnolo Alex Marquez, che ha chiuso davanti a Francesco Bagnaia, ottavo, infine l’ultimo punto è andato allo spagnolo Pedro Acosta, nono, rimasto però in vetta alla classifica iridata.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP SPRINT GP BRASILE 2026

1 M. Marquez 19’41.982

2 F. Di Giannantonio +0.213

3 J. Martin +3.587

4 M. Bezzecchi +4.061

5 A. Ogura +4.994

6 F. Quartararo +7.728

7 A. Marquez +8.153

8 F. Bagnaia +8.342

9 P. Acosta +9.096

10 D. Moreira +10.329

11 L. Marini +11.106

12 R. Fernandez +14.213

13 A. Rins +15.090

14 F. Aldeguer +15.353

15 B. Binder +15.528

16 F. Morbidelli +21.396

17 E. Bastianini +22.706

18 T. Razgatlioglu +23.044

19 J. Miller +23.807

20 M. Viñales ritiro

21 J. Zarco ritiro

22 J. Mir ritiro