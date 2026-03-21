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Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podio
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 15 giri dell’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP.
Il successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Più staccato l’altro iberico Jorge Martin, che è terminato terzo, mentre è rimasto giù dal podio Marco Bezzecchi, quarto, davanti al nipponico Ai Ogura, quinto.
Sesta piazza per il transalpino Fabio Quartararo, mentre si è classificato in settima posizione lo spagnolo Alex Marquez, che ha chiuso davanti a Francesco Bagnaia, ottavo, infine l’ultimo punto è andato allo spagnolo Pedro Acosta, nono, rimasto però in vetta alla classifica iridata.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP SPRINT GP BRASILE 2026
1 M. Marquez 19’41.982
2 F. Di Giannantonio +0.213
3 J. Martin +3.587
4 M. Bezzecchi +4.061
5 A. Ogura +4.994
6 F. Quartararo +7.728
7 A. Marquez +8.153
8 F. Bagnaia +8.342
9 P. Acosta +9.096
10 D. Moreira +10.329
11 L. Marini +11.106
12 R. Fernandez +14.213
13 A. Rins +15.090
14 F. Aldeguer +15.353
15 B. Binder +15.528
16 F. Morbidelli +21.396
17 E. Bastianini +22.706
18 T. Razgatlioglu +23.044
19 J. Miller +23.807
20 M. Viñales ritiro
21 J. Zarco ritiro
22 J. Mir ritiro