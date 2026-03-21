MotoGP, Marco Bezzecchi: “Cresciuto rispetto a ieri. La Sprint sarà un’incognita, ci vorrebbe un colpo di fortuna…”

Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia, finalmente risparmiato da nuvole e pioggia, abbiamo vissuto una Q2 vibrante con tante cadute e prestazioni davvero di altissimo livello. Nelle due gare del weekend ci sarà sicuramente da divertirsi.

La pole position è stata centrata da un eccezionale Fabio Di Giannantonio con il tempo di 1:17.410 con 70 millesimi proprio sul pilota romagnolo, quindi completa la prima fila Marc Marquez a 81. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 151 millesimi, quinta per Jorge Martin a 220 mentre è sesto Ai Ogura a 292. Apre la terza fila Fermin Aldeguer a 305 millesimi, quindi ottavo Alex Marquez a 389, mentre è nono Pedro Acosta a 624. Decimo Johann Zarco a 655, davanti a Pecco Bagnaia 11° a 712 e Toprak Razgatlioglu 12° a 1.012.

Al termine della Q2 il pilota del team Aprilia ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Non è andata male per adesso. La qualifica è stata tosta, senza dubbio. Ieri poi ero fermo e non capivamo quali fossero i motivi. Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi per risolvere i problemi. La moto è andata subito un po’ meglio e sono contento anche se a livello di passo non sono fortissimo. Nella FP2 sono anche scivolato quando stato provando la media. La pista è complicata e qualche giro in più passando dalla Q1 non mi hanno fatto male. La Sprint Race? Sarà una grossa incognita. Non sappiamo nemmeno quale sarà il meteo. Per il resto abbiamo girato poco e tutto sarà un punto interrogativo. Ci vorrebbe un colpo di fortuna”.

A questo punto la classe regina si concentra in direzione della Sprint Race che scatterà alle ore 19.00 italiane (le ore 15.00 locali). Domani, infine, la gara lunga prenderà il via a sua volta alle ore 19.00.