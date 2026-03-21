MotoGP, Marc Marquez: “Buono essere in prima fila, dopo la caduta non ho voluto spingere”

Si conclude con la pole position di Fabio di Giannantonio la qualifica del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Gioiania, il centauro italiano ha stupito tutto superando il taglio del Q1 ed agguantando poi in Q2 la prima casella con il miglior tempo assoluto in 1’17″410. Per il romano si tratta della prima pole stagionale, la terza in carriera.

In scia del connazionale Marco Bezzecchi che in sella alla sua Aprilia firma il secondo crono con un distacco di soli 70 centesimi. Sarà molto interessante capire cosa succederà nella Sprint, vista l’incredibile evoluzione della pista. Sarà della partita per la vittoria anche la Ducati Ufficiale di Marc Marquez che nonostante difficoltà e caduta completa la prima fila in terza posizione.

Lo spagnolo, ad 81 millesimi dalla vetta, ha così analizzato la sua qualifica ai microfoni di Sky Sport: “Buono essere in prima fila, mi sono sentito molto bene con il primo time attack. Nel terzo giro ho perso la moto in curva 4 come gli altri. C’è una buca. Non volevo poi cadere un’altra volta ed ho gestito per la Sprint. La Sprint sarà un’incognita. La pista migliora ogni turno”.