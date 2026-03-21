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Perché sono state cancellate le qualifiche di Moto2 nel GP del Brasile: la causa e l’orario del recupero
Proseguono i problemi sul circuito di Goiania che in questo weekend ospita il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Doveva essere una festa a tutto tondo per il Paese sudamericano (ritornato nel calendario dopo circa tre decenni) ma una voragine apertasi nel mezzo del rettilineo finale ha spento gli entusiasmi ed ha costretto gli organizzatori a modificare tutto il programma.
In questo momento ancora nessuna delle tre classi è riuscita a disputare i turni previsti da programma ed i ritardi potrebbero ancora crescere. Dopo ore di attesa la Sprint Race della MotoGP dovrebbe disputarsi tra poco più di mezz’ora, seguita più tardi dalle qualifiche della Moto3. Per le qualifiche della Moto2 si è invece optato per un rinvio alla giornata di domani.
I piloti scenderanno infatti in pista domenica alle ore 13.40 italiane per disputare prima il Q1 e poi il Q2 che determinerà la griglia di partenza della gara. Quest’ultima rimane in programma alle ore 17.15 italiane.