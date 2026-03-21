MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, sapevamo di avere potenziale”

Sorpresa “Diggia” all’Autódromo Internacional de Goiânia. Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Brasile, atto numero due del Motomondiale 2026 di MotoGP. Prestazione maiuscola per il pilota romano, reduce da un venerdì oltremodo complicato.

Nello specifico il centauro in forza alla Pertamina Enduro Racing VR46 ha fermato il cronometro a 1.17.410, precedendo di 070 l’Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo condividendo la prima fila con la Ducati di Marc Marquez, terzo co un ritardo di 0.081. Una volta arrivato al parco chiuso, “Diggia” ha commentato quanto fatto:

“Sono contentissimo, abbiamo mantenuto la calma dopo ieri dove ci sono state condizioni particolari – ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport Italia – Non eravamo riusciti ad esprimere il massimo del potenziale ma allo stesso tempo eravamo consapevoli del pacchetto che avevamo. Da stamattina mi sto divertendo. Abbiamo fatto una sola modifica, alla fine ho scelto la moto che andava un filino peggio ma che mi consentiva di spingere. Ho fatto un errore perché volevo esagerare un po’, ma sono contento. La seconda pole in MotoGP, ci voleva“.

Di Giannantonio ha poi continuato: “Sprint? Stamattina eravamo tutti sul 18 alto come passo, mi aspetto questi tempi, ma ogni volta è una storia diversa. La Q1 aiuta nel bagnato, è un’occasione in più per sbagliare. Credo che abbiamo fatto semplicemente tutto giusto“.