MotoGP, caos in Brasile: voragine sul rettilineo di Goiânia, Sprint a rischio dopo le piogge

Il ritorno del Motomondiale a Goiânia (Brasile) dopo tre decenni, atteso come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione, si è trasformato in un fine settimana ad alta tensione e dall’esito incerto. Al centro della scena, più che i protagonisti in pista, è finita una criticità strutturale emersa nel momento più delicato: una voragine apertasi sul rettilineo principale dell’Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

Il problema si è manifestato al termine della Q2 della MotoGP, inizialmente come un piccolo cedimento dell’asfalto. In poche ore, però, la situazione è precipitata: la cavità si è allargata e approfondita, evidenziando un cedimento del terreno sottostante probabilmente causato dalle violente precipitazioni che hanno colpito la regione nei giorni precedenti.

Le immagini diffuse dal paddock mostrano operai al lavoro immersi fino alla vita nel punto danneggiato, nel tentativo di bonificare e consolidare una zona tanto cruciale quanto delicata del tracciato. L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni dei piloti, che hanno percepito anomalie passando sul rettilineo. Da lì, la macchina organizzativa si è attivata rapidamente: riunioni d’emergenza tra i Team Principal e i vertici della categoria, con il coinvolgimento diretto della Federazione e del promotore. Presente anche Carmelo Ezpeleta, a testimonianza della gravità della situazione.

La decisione immediata è stata la sospensione delle attività in pista e il rinvio delle qualifiche di Moto2 e Moto3, con una chiara priorità assegnata alla classe regina. L’obiettivo dichiarato resta quello di salvare almeno la Sprint del sabato, ma tutto dipende dai tempi e, soprattutto, dall’affidabilità della riparazione. Non si tratta infatti solo di colmare una buca, ma di garantire standard di sicurezza assoluti su un rettilineo largo circa 18 metri, dove le velocità raggiungono i picchi più elevati del circuito.

Secondo il responsabile della sicurezza della FIM MotoGP, Tome Alfonso, si tratterebbe di “un avvallamento causato dal movimento del terreno”, una dinamica che rende l’intervento ancora più complesso e delicato. Il rischio, in questi casi, è che una soluzione affrettata non offra garanzie sufficienti, esponendo i piloti a pericoli inaccettabili.

Il weekend brasiliano, già messo alla prova dal maltempo con allagamenti e ritardi fin dalla giornata di venerdì, subisce così un ulteriore contraccolpo. L’entusiasmo per il ritorno della MotoGP in Brasile lascia spazio a interrogativi concreti sulla gestione dell’emergenza e sulla tenuta dell’infrastruttura. “Ulteriori informazioni saranno fornite alle ore 14:00 locali (18:00 italiane, ndr.)“, è stato annunciato dai gestori del Circus in merito allo svolgimento dello schedule.