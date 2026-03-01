GP ThailandiaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: assolo pazzesco di Bezzecchi! Ritirato Marquez, Bagnaia impalpabile
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 1° marzo, il fine settimana del GP della Thailandia, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito di Buriram, valida per la tappa inaugurale del calendario di MotoGP.
Il primo successo stagionale va all’italiano Marco Bezzecchi, che precede gli spagnoli Pedro Acosta, secondo a 5.543, Raul Fernandez, terzo a 9.259, e Jorge Martin, quarto a 12.182. A sorpresa il quinto posto è del giapponese Ai Ogura, staccato di 12.411.
A punti anche Fabio Di Giannantonio, sesto a 16.845, Franco Morbidelli, ottavo a 18.227, Francesco Bagnaia, nono a 18.340, Luca Marini, decimo a 19.101, ed Enea Bastianini, 12° a 23.386. Costretti al ritiro gli iberici Joan Mir, Alex e Marc Marquez.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP THAILANDIA 2026
1 Marco Bezzecchi Aprilia
2 Pedro Acosta +5.543 KTM
3 Raul Fernandez +9.259 Aprilia
4 Jorge Martin +12.182 Aprilia
5 Ai Ogura +12.411 Aprilia
6 Fabio Di Giannantonio +16.845 Ducati
7 Brad Binder +17.363 KTM
8 Franco Morbidelli +18.227 Ducati
9 Francesco Bagnaia +18.340 Ducati
10 Luca Marini +19.101 Honda
11 Johann Zarco +19.903 Honda
12 Enea Bastianini +23.386 KTM
13 Diogo Moreira +24.686 Honda
14 Fabio Quartararo +30.823 Yamaha
15 Alex Rins +32.955 Yamaha
16 Maverick Viñales +36.545 KTM
17 Toprak Razgatlioglu +39.194 Yamaha
18 Jack Miller +47.116 Yamaha
19 Michele Pirro +1:03.263 Ducati