MotoGP, GP Thailandia 2026. Marquez con il dente avvelenato, Bezzecchi subito chiamato all’appello

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP prenderà il via alle ore 9.00 odierne. L’autodromo di Buriram terrà a battesimo il Motomondiale 2026, proponendo subito forti temi di interesse dopo quanto accaduto nella Sprint disputata nella giornata di sabato. In particolare c’è grande attesa per la rivincita del duello tra Pedro Acosta e Marc Marquez.

Nella gara dimezzata, il più giovane dei due spagnoli ha conquistato la tanto agognata prima vittoria della carriera. Per ora, solo in una Sprint, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare dopo una quantità gargantuesca di piazzamenti in seconda e terza posizione! La punta di diamante della KTM vorrà certamente fare il bis, stavolta nel GP vero e proprio, ma tanti avversari sono pronti ad avanzare obiezioni pertinenti.

Su tutti, il già citato Marquez, ieri penalizzato in maniera piuttosto fiscale per il sorpasso sul conterraneo al penultimo giro. Il Campione del Mondo in carica non ha preso benissimo l’accaduto e, dal suo punto di vista, è certamente determinato a ribadire il proprio ruolo di uomo da battere, almeno sul lungo periodo.

Quantomeno, è uscito dalla Sprint con un solido 9-0 su Marco Bezzecchi. Quest’ultimo è subito chiamato al riscatto dopo essere finito a terra ventiquattro ore fa. Il romagnolo dell’Aprilia, se vuole essere un serio candidato al titolo, deve giocoforza dimostrare di essere consistente e solido, dissipando qualsiasi dubbio legato alla sua continuità di rendimento, indispensabile nella rincorsa al Mondiale. Peraltro, la competitività della Casa di Noale in Thailandia è certificata dai piazzamenti conseguiti ieri da Raul Fernandez (terzo), Ai Ogura (quarto) e Jorge Martin (quinto).

Bezzecchi a parte, anche Francesco Bagnaia si trova ad affrontare una partenza in salita. Non a causa di un errore, bensì per via di una competitività deficitaria. Nel suo caso, le velleità iridate passano dalla capacità di alzare l’asticella in tempi celeri. Forse troppo, almeno se si guarda a Buriram. L’obiettivo per Pecco può e deve essere quello di contenere i danni, arrivasse qualcosa di più sarebbe tutto di guadagnato.