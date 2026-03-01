MotoGP, Raul Fernandez svetta nel warm-up a Buriram. Bene Di Giannantonio, i big controllano

Il primo atto del Mondiale 2026 di MotoGP entra nel vivo sul tracciato del Chang International Circuit di Buriram, teatro del GP di Thailandia. Il warm-up mattutino, dieci minuti secchi prima del via previsto alle 09:00 italiane (15:00 locali), ha fornito segnali interessanti soprattutto in chiave gestione gomme.

Con l’asfalto destinato ad aumentare sensibilmente di temperatura nelle ore più calde, tutti i piloti hanno optato per la gomma media al posteriore. Una scelta condivisa che lascia intuire come quella mescola rappresenti la soluzione più equilibrata sulla distanza di gara.

Il riferimento cronometrico porta la firma di Raul Fernandez. Lo spagnolo del Trackhouse Racing MotoGP Team ha fermato il tempo sull’1’29”645, precedendo di 0”117 Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e di 0”167 Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale. La prestazione di Fernandez, tuttavia, è accompagnata da un punto interrogativo: il pilota iberico ha accusato più volte un dolore alla spalla, tanto da andare in clinica mobile per un controllo a prove ultimate. Un fastidio non nuovo, che potrebbe condizionarlo nella gara lunga.

Dietro ai primi tre, i nomi pesanti hanno preferito un approccio più conservativo. Il poleman Marco Bezzecchi ha chiuso sesto con la sua Aprilia a 0”402, senza forzare oltre il necessario, forte di sensazioni positive sul passo. Alle sue spalle Luca Marini (Honda), Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale e Pedro Acosta su KTM Factory. In particolare Bagnaia ha sfruttato il turno per testare alcune modifiche volte a migliorare la stabilità dell’anteriore: un lavoro mirato più alla messa a punto che alla classifica.

Il warm-up, dunque, non ha stravolto i valori ma ha confermato equilibrio e attenzione alla gestione tecnica. A Buriram il caldo sarà un protagonista silenzioso, e la capacità di amministrare gomme e condizioni fisiche potrebbe fare la differenza quando i semafori si spegneranno.

CLASSIFICA WARM-UP GP THAILANDIA MOTOGP 2026

1 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.645 0.000

2 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:29.762 +0.117

3 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 1:29.812 +0.167

4 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:29.957 +0.312

5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:29.976 +0.331

6 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 1:30.047 +0.402

7 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 1:30.051 +0.406

8 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 1:30.069 +0.424

9 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:30.087 +0.442

10 Johann Zarco Castrol Honda LCR Honda 1:30.090 +0.445

11 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 1:30.113 +0.468

12 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM 1:30.276 +0.631

13 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM 1:30.410 +0.765

14 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 1:30.416 +0.771

15 Diogo Moreira Pro Honda LCR Honda 1:30.597 +0.952

16 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.640 +0.995

17 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:30.652 +1.007

18 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:30.713 +1.068

19 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:30.834 +1.189

20 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:30.836 +1.191

21 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:30.924 +1.279

22 Michele Pirro Ducati Lenovo Team Ducati 1:31.662 +2.017