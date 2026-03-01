Quando la prossima gara di MotoGP? GP Brasile 2026: orari, programma, tv. Prevista subito una lunga pausa

Dopo aver messo in archivio la tappa d’esordio del campionato, ovvero il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram, è già tempo di pensare a quello che ci proporrà il calendario nelle prossime settimane. Ci attende, infatti, un gradito rientro nel mondo delle due ruote. Stiamo parlando, infatti, del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026, che si disputerà nel fine settimana dal 20-22 marzo, per cui tra tre settimane.

Il weekend brasiliano si disputerà sul tracciato di Goiânia, con un lay-out davvero particolare che alterna un lungo rettilineo a curve ampie e non complicate. Lunghezza di soli 3.835 metri. Un ritorno nel calendario che riporta il Brasile nel Motomondiale dopo ben 22 anni. L’ultimo appuntamento, con il nome di Gran Premio di Rio de Janeiro, si era tenuto nel 2004 con le vittorie di Hector Barbera nella classe 125, Manuel Poggiali nella 250 e Makoto Tamada nella 500.

Cosa dovremo aspettarci da questa tappa? Dopo l’esordio sul tracciato di Buriram che propone altissime velocità e curve lente, vedremo cosa ci dirà il tracciato sudamericano. Saranno confermati gli scenari emersi nell’esordio thailandese? Le tre classi si preparano per l’evento con tanti punti di domanda e poche certezza, dato che questa pista non è conosciuta da team e piloti. Le alte temperature, come accaduto nell’esordio, saranno una discriminante importante.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Brasile si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che garantirà i momenti clou del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potranno vedere in chiaro e live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Domenica, in differita, invece, le gara delle tre classi. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno della MotoGP e delle gare delle tre classi.

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOMONDIALE 2026 (orari italiani)

Venerdì 20 marzo

Ore 13.00-13.45 Prove libere 1 Moto3

Ore 14.00-14.50 Prove libere 1 Moto2

Ore 15.05-16.05 Prove libere 1 MotoGP

Ore 17.15-18.00 Pre-qualifiche Moto3

Ore 18.15-19.05 Pre-qualifiche Moto2

Ore 19.20-20.35 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 21 marzo

Ore 12.40-13.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 13.25-13.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 14.10-14.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 16.45-17.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 17.10-17.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 17.40-17.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 18.05-18.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 19.00 Sprint Race MotoGP (15 giri)

Domenica 22 marzo

Ore 14.40-14.50 Warm-up MotoGP

Ore 16.00 Gara Moto3 (24 giri)

Ore 17.15 Gara Moto2 (26 giri)

Ore 19.00 Gara MotoGP (31 giri)