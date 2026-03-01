Moto2, Manuel Gonzalez batte Guevara all’ultima curva e vince un GP di Thailandia in formato Sprint

Manuel Gonzalez ha vinto il Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Moto2. In una gara interrotta da due bandiere rosse (a causa di incidenti che hanno coinvolto in primis David Alonso e poi Luca Lunetta con Sergio Garcia) e andata in scena di fatto nella sua ultima parte sulla distanza di soli 7 giri, lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP si è imposto in volata conquistando il sesto successo della carriera nella categoria.

Gonzalez torna dunque sul gradino più alto del podio per la prima volta dal Mugello 2025, mentre negli ultimi mesi dell’anno scorso era incappato in una crisi di risultati che lo ha portato a perdere il campionato. La tripletta iberica a Buriram è stata completata da Izan Guevara (protagonista di un bel duello fino all’ultima curva per la vittoria) e Daniel Holgado, tutti racchiusi in meno di mezzo secondo.

Quarta piazza per un altro pilota spagnolo, Ivan Ortolà, precedendo il neerlandese Collin Veijer 5° e l’azzurro Celestino Vietti 6°. Chiudono la top10 nell’ordine gli iberici Alonso Lopez e Daniel Muñoz, il turco Deniz Oncu ed il giapponese Ayumu Sasaki. In zona punti, ma solo 13°, un deludente Tony Arbolino. Da segnalare come tutti i piloti coinvolti nei vari incidenti fossero coscienti e senza gravissime conseguenze.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTO2 2026

1 Manuel GONZALEZ 11:11.575 Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex

2 Izan GUEVARA +0.099 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro

3 Daniel HOLGADO +0.454 CFMOTO Aspar Team Kalex

4 Ivan ORTOLA +1.138 QJMOTOR – PONT GRUP – MSI Kalex

5 Collin VEIJER +2.667 Red Bull KTM Ajo Kalex

6 Celestino VIETTI +3.211 SpeedRS Team Boscoscuro

7 Alonso LOPEZ +4.220 ITALJET Gresini Moto2 Kalex

8 Daniel MUÑOZ +4.340 Italtrans Racing Team Kalex

9 Deniz ÖNCÜ +5.835 ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro

10 Ayumu SASAKI +6.180 Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex

11 Aron CANET +6.550 ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro

12 Alex ESCRIG +6.788 Forward Factory Team Forward

13 Tony ARBOLINO +7.103 REDS Fantic Racing Kalex

14 Barry BALTUS +9.740 REDS Fantic Racing Kalex

15 Alberto FERRANDEZ +9.776 BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro

16 Taiyo FURUSATO +10.378 Idemitsu Honda Team Asia Kalex

17 Jorge NAVARRO +12.326 Forward Factory Team Forward

18 Senna AGIUS +12.601 Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex

19 Filip SALAC +17.958 OnlyFans American Racing Team Kalex

NC Zonta VD GOORBERGH NC Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex

NC Jose Antonio RUEDA NC Red Bull KTM Ajo Kalex

NC Joe ROBERTS NC OnlyFans American Racing Team Kalex

NC Sergio GARCIA NC ITALJET Gresini Moto2 Kalex

NC Luca LUNETTA NC SpeedRS Team Boscoscuro

NC David ALONSO NC CFMOTO Aspar Team Kalex

NC Mario AJI NC Idemitsu Honda Team Asia Kalex

NC Angel PIQUERAS NC QJMOTOR – PONT GRUP – MSI Kalex