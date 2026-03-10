Non guadagnare, ma consolidare: gli obiettivi di classifica di Jasmine Paolini a Indian Wells

Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells e, al momento, resta stabile in settima posizione nel ranking WTA , restando a quota 4232: l’azzurra ha eguagliato il risultato dello scorso anno, ma non è ancora certa di difendere la posizione.

L’azzurra, infatti, potrebbe essere scavalcata dall’ucraina Elina Svitolina, ancora in corsa in California, che al momento la segue in classifica, ma che per superarla dovrebbe arrivare in finale, con Paolini fuori agli ottavi, oppure vincere il torneo, qualora l’azzurra giunga ai quarti o al penultimo atto.

Paolini, invece, sarebbe certa di restare settima, indipendentemente dal risultato di Svitolina, conquistando la finale: l’azzurra, infatti, anche vincendo il torneo non potrebbe migliorare il proprio piazzamento, ma potrebbe incamerare punti preziosi per il ranking WTA.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking venerdì 8 agosto: 4232 punti, 7° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 4232 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina in finale).

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 4327 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina vincente).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4502 punti, 7° posto virtuale (sarà 8a con Svitolina vincente).

Ranking in caso di passaggio in finale: 4762 punti, 7° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5112 punti, 7° posto.