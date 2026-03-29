NBA, i risultati della notte (29 marzo): Wembanyama trascina gli Spurs, vincono anche Suns e Pistons

Sono sei le partite disputate nella notte NBA: non tante, e anche abbastanza ridotto il carniere delle emozioni, ma un paio di partite lottate ci sono eccome. Andiamo a vedere come stanno procedendo le cose a due settimane dalla conclusione della regular season e vari posti playoff e play-in che devono ancora trovare i loro esatti proprietari.

I San Antonio Spurs (56-18) demoliscono quanto c’è dei Milwaukee Bucks (29-44): nel 95-127 finale ci sono 23 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, nonché la tripla doppia da 22-10-10 di Stephon Castle. Ottava vittoria di fila per gli Spurs, mentre per i Bucks (o meglio la versione forzatamente attuale) 18 di Gary Trent Jr. come massimo individuale. I Detroit Pistons (54-20) passeggiano più del previsto sui Minnesota Timberwolves (45-29) per 87-109 mandando sette uomini in doppia cifra con Tobias Harris a 18 e Jalen Duren in doppia doppia da 10 e 13. Per i T’Wolves 22 di Donte DiVincenzo.

Dopo aver avuto 15 punti di svantaggio, i Philadelphia 76ers (41-33) sconfiggono per 114-118 gli Charlotte Hornets (39-35): gli uomini del match sono i tre big di Phila, vale a dire Joel Embiid (29), Tyrese Maxey (26 e Paul George (26 e 13 rimbalzi). Per quel che riguarda gli Hornets non bastano i 29 di Brandon Miller, le doppie doppie di Kon Knueppel e Moussa Diabaté (11+11 e 10+11), come neppure i 20 di LaMelo Ball. Gran vittoria degli Atlanta Hawks (42-33) sui Sacramento Kings (19-56) per 123-113: importante l’intero quintetto in doppia cifra con 27 di Nickeil Alexander-Walker e 26 con 10 assist di Jalen Johnson contro i 22 di DeMar DeRozan e tanta panchina dei Kings.

Perdono nel finale i Chicago Bulls (29-45): 125-124 contro i Memphis Grizzlies (25-49) in una partita abbastanza priva di contenuti per buona misura. Rotazioni piùttosto ridotte per i Bulls che mandano Matas Buzelis a 29 e 10 rimbalzi con tripla doppia da 18-13-10 di Josh Giddey, ma l’uomo della notte, tra i sette in doppia cifra per i Grizzlies, è Cedric Coward con 24. Infine, i Phoenix Suns (41-33) maramaldeggiano per 134-109 contro gli Utah Jazz (21-54): 31 di Jalen Green e 26 di Devin Booker bastano e avanzano contro i 26 a testa per Brice Sensabaugh e Kyle Filipowski.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 95-127

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons 87-109

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 114-118

Atlanta Hawks-Sacramento Kings 123-113

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls 125-124

Phoenix Suns-Utah Jazz 134-109