NBA, i risultati della notte (10 maggio): Thunder a un passo dall’eliminare i Lakers, Cavaliers vivi contro i Pistons

Una serie continua, l’altra va verso la fine. Si può riassumere così il contenuto delle due partite disputate stanotte, una per conference, e in attesa di scoprire quale sarà la prima squadra a staccare il biglietto per le finali di Conference, ecco che nelle scorse ore si è quantomeno delineato un certo tipo di quadro di come possono andare le cose.

Nella gara-3 di Eastern Conference i Cleveland Cavaliers riaprono la semifinale contro i Detroit Pistons vincendo una partita non banale per 116-109. Avanti 64-48 a metà gara, i Cavs perdono quasi tutto il loro vantaggio nel terzo quarto, salvo poi tenere e vincere nell’ultimo con i 35 punti e 10 rimbalzi di Donovan Mitchell, ben aiutato dai 19 di James Harden e dai 18 di Jarrett Allen. Per i Pistons vana tripla doppia di un ancora straordinario Cade Cunningham (27-10-10), anche per tutte le circostanze che circondano la sua partecipazione a questi playoff.

Sembra invece ormai al capolinea la serie tra Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers. I campioni in carica, infatti, passano anche in casa gialloviola con un rotondo 108-131, che giunge dopo una sfida che perde di significato nei secondi due quarti. In pratica, i Lakers finiscono le batterie dopo il 59-57 di metà gara. Per i Thunder ben sette uomini in doppia cifra con Ajay Mitchell a 24 e 10 assist e Shai Gilgeous-Alexander che “si limita” a 23. Per i Lakers 21 di Rui Hachimura, 19 di LeBron James e 18 dalla panchina di Luke Kennard.

Questa notte, anzi in realtà prima stasera e poi stanotte, le altre due sfide che stanno caratterizzando questa fase della postseason. I New York Knicks proveranno a chiudere la serie contro i Philadelphia 76ers e a proseguire la corsa verso un anello che manca ormai dal 1973, mentre i San Antonio Spurs tenteranno di allungare contro i Minnesota Timberwolves.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers (4)-Detroit Pistons (1) 116-109 (Serie 1-2 Pistons)

Western Conference

Los Angeles Lakers (8)-Oklahoma City Thunder (1) 108-131 (Serie 0-3 Thunder)