NBA 2026, i risultati della notte (27 marzo). Vince Detroit, bene Charlotte e Orlando

Sono solo tre le partite della notte NBA. Tutto facile per i Detroit Pistons, che consolidano ulteriormente la loro posizione in testa alla classifica della Eastern Conference. Detroit ha sconfitto 129-108 i New Orleans Pelicans grazie soprattutto ad una clamorosa prestazione di Jalen Duren, che sfiora quasi la tripla doppia, chiudendo con 30 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Importanti anche i 22 di Kevin Huerter e i 19 punti di Daniss Jenkins; mentre per i Pelicans il migliore è Zion Williamson con 21 punti.

Una delle squadre più in forma del momento è Charlotte. Gli Hornets sono alla quinta vittoria consecutiva e l’ultima è stata quella casalinga contro i New York Knicks, battuti per 114-103. Un match sempre in controllo per i padroni di casa, che hanno poi respinto nell’ultimo quarto la rimonta degli ospiti. Continua la straordinaria stagione del rookie Kon Knueppel, che avvicina la tripla doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, supportato dai 22 punti di LaMelo Ball e i 21 di Brandon Miller. Ai Knicks non bastano i 26 punti e 13 assist di Jalen Brunson.

Gli Orlando Magic faticano contro i Sacramento Kings, ma alla fine riescono a vincere per 121-117, staccandosi nel finale con una tripla di Jalen Suggs nell’ultimo minuto. Orlando trascinata da uno scatenato Paolo Banchero, che mette a referto 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma anche dai 23 punti di Desmond Bane; mentre per Sacramento il migliore è senza dubbio DeMar DeRoza, che firma 33 punti, 11 rimbalzi e 6 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2026 (27 MARZO)

Charlotte Hornets – New York Knicks 114-103

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 129-108

Orlando Magic – Sacramento Kings 121-117