NBA, i risultati della notte (11 maggio): New York Knicks in finale di Conference a Est, Timberwolves in parità contro gli Spurs

Questa notte NBA rimarrà nella mente dei tifosi dei New York Knicks per molto tempo. Il loro augurio, però, è che non sia una sola notte di felicità, quella in cui arriva lo sweep, noto anche come il 4-0, nei confronti dei Philadelphia 76ers a seguito della vittoria per 114-144 in una gara-4 che porta dalle parti del Madison Square Garden la concreta speranza di vedere qualcosa di grande in arrivo.

Senza storia la citata gara-4: 57-81 già all’intervallo con una performance offensiva quasi senza senso dei Knicks, che poi allargano la forbice nella zona dei 40 punti prima di rallentare in un ultimo periodo ormai senza nessun senso reale. Finisce con 25 punti di Miles McBride e 22 di Jalen Brunson, oltre a tutto il resto del quintetto e Landry Shamet in doppia cifra, mentre dall’altra parte la stagione di Joel Embiid si chiude con 24 punti e quella di Tyrese Maxey con 17.

Se una serie, quella a Est, è chiusa, un’altra, quella a Ovest, è ben più che in corso. I Minnesota Timberwolves, infatti, pareggiano sul 2-2 la sfida contro i San Antonio Spurs, e ci sarà dunque almeno una gara-6. 36 i punti di Anthony Edwards, assoluto mattatore sia della sfida in quanto tale che dell’ultimo periodo, quello in cui gli Spurs sentono parecchio la mancanza di Victor Wembanyama, espulso nel secondo quarto per una gomitata nei confronti di Reid (situazione che, sul momento, il francese nemmeno capisce). E a quel punto non bastano i 24 di De’Aaron Fox né gli altrettanti dalla panchina di Dylan Harper.

Nella prossima notte ulteriore doppia sfida: a Est i Cleveland Cavaliers proveranno a pareggiare anche loro la serie contro i Detroit Pistons, mentre gli Oklahoma City Thunder tenteranno a loro volta di piazzare un decisivo 4-0 nei confronti dei Los Angeles Lakers e, così, continuare la difesa del titolo.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Philadelphia 76ers (7)-New York Knicks (3) 114-144 (Serie 4-0 Knicks)

Western Conference

Minnesota Timberwolves (6)-San Antonio Spurs (2) 114-109 (Serie 2-2)