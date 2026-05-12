NBA, i risultati della notte (12 maggio): Oklahoma elimina i Lakers, i Cavs impattano con Detroit

Si sono disputati due match del secondo turno dei playoff dell’NBA questa notte e non sono mancate emozioni, prestazioni individuali straordinarie e verdetti pesantissimi in ottica postseason. A Est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un irreale Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a Ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia guidata da Shai Gilgeous-Alexander al titolo NBA.

I Cleveland Cavaliers pareggiano la serie di secondo turno playoff contro i Detroit Pistons imponendosi 112-103 in gara-4 grazie a una prestazione mostruosa di Donovan Mitchell. La guardia di Cleveland ha chiuso con 43 punti, di cui ben 39 nel solo secondo tempo, eguagliando il record NBA nei playoff stabilito da Eric “Sleepy” Floyd nel 1987. Dopo essere andati all’intervallo sotto 56-52, i Cavaliers hanno cambiato volto al match con un devastante parziale di 24-0 a cavallo tra secondo e terzo quarto, trascinati dai 15 punti di Mitchell nella striscia decisiva. Fondamentale anche il contributo di James Harden, autore di una doppia doppia da 24 punti e 11 assist, mentre Evan Mobley ha dominato in difesa con 17 punti e cinque stoppate. A Detroit non sono bastati i 24 punti di Caris LeVert: i Pistons, avanti anche di slancio nel primo tempo, hanno ceduto sotto i colpi dei Cavs, che restano imbattuti in casa in questi playoff.

Gli Oklahoma City Thunder completano lo sweep e volano alle finali di Conference, espugnando Los Angeles 115-110 in gara-4 contro i Los Angeles Lakers. Decisivi i 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander e la schiacciata del sorpasso firmata da Chet Holmgren a 32 secondi dalla sirena, al termine di una sfida combattutissima. I gialloviola, sotto 3-0 nella serie, hanno lottato fino all’ultimo trascinati dai 27 punti di Austin Reaves e dalla doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi di LeBron James, che però ha fallito il possibile canestro del vantaggio nel finale. Oklahoma City, ancora imbattuta in questi playoff sul 8-0, ha resistito ai tentativi di rimonta dei Lakers grazie anche ai 28 punti di Ajay Mitchell, 10 dei quali segnati nell’ultimo quarto. Per Los Angeles si chiude così una stagione vissuta oltre le aspettative, ma terminata ancora una volta lontano dalle finali NBA.

RISULTATI NBA 2025-2026 (12 MAGGIO)

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 112-103 (2-2)

Los Ángeles Lakers – Oklahoma City Thunder 110-115 (0-4)