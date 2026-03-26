NBA, i risultati della notte (26 marzo): Celtics battono Thunder, Murray fa volare i Nuggets. Gran spettacolo in tante partite

12 partite, spettacolo a dismisura, due overtime, rimonte pazzesche, punteggi alle stelle, grandi protagonisti, chi più ne ha più ne metta. Se ci doveva essere una notte in grado di regalare emozioni in NBA, eccola qui: nient’affatto la solita giornata che si approssima al finale di stagione regolare, ma qualcosa di davvero inconsueto anche per gli standard normali. Andiamo però con ordine.

Nel 129-130 degli Atlanta Hawks (41-32) sui Detroit Pistons (52-20) succede davvero di tutto: un vantaggio di quasi 20 punti buttato via, un overtime, il vano tentativo dei Pistons di salvarlo. In un modo o nell’altro vincono i 27 di CJ McCollum e Jalen Johnson contro i 26 e 14 rimbalzi di Jalen Duren per una delle partite più incredibili e difficili da sintetizzare della stagione. Ma a colpire sono anche i Los Angeles Lakers (47-26), che passano per 130-137 sugli Indiana Pacers (16-57) con Luka Doncic che vola a quota 43 (Austin Reaves 25, LeBron James 23 e tripla doppia sfiorata). Per i Pacers 8 in doppia cifra, 20 di Pascal Siakam e 14 con 19 assist di Andrew Nembhard.

I Philadelphia 76ers (40-33) esagerano: 157-137 sui Chicago Bulls (29-43), il tutto con sei uomini in doppia cifra, Joel Embiid che alza la voce con 35 e Paul George che lo segue a 28. I Bulls hanno 9 giocatori a quota 10 o più punti, ma è più la panchina del quintetto base a funzionare, anche se i 23 sono di Josh Giddey (con 12 assist). I Boston Celtics (48-24) trovano una grandissima vittoria per 119-109 sugli Oklahoma City Thunder (57-16): non è un antipasto playoff perché è troppo presto per parlare di NBA Finals, ma i mattatori sono due e anche molto chiari: Jaylen Brown con 31 punti e Jayson Tatum con 19 e 12 rimbalzi. Stavolta i 33 di Shai Gilgeous-Alexander a poco servono.

Gran 103-120 dei Miami Heat (39-34) sui Cleveland Cavaliers (45-28): a propiziarlo un’eccellente distribuzione dei punti nella squadra, i 19 di Norman Powell e i 18 di Tyler Herro. Simone Fontecchio non è stato utilizzato da coach Spoelstra. Per i Cavs 28 di Donovan Mitchell. Nessun problema per i San Antonio Spurs (55-18) sui Memphis Grizzlies (24-48): il 98-123 tiene vive le speranze dei californiani di vincere la Western Conference con l’usuale show da 19 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama. Per i Grizzlies 20 di GG Jackson.

Ai Washington Wizards (17-55) serve il career high da 26 punti e 17 rimbalzi di Julian Reese per sconfiggere gli Utah Jazz (21-52) per 110-133 in una partita che, francamente, di utile ha ormai ben poco. Per i Jazz 24 di Cody Williams. Decisamente più utile, e con un supplementare quasi insensato a caratterizzarla, Houston Rockets (43-29)-Minnesota Timberwolves (45-28). Nell’overtime si passa dal 95-108 Rockets al 110-108 T’Wolves, che la vincono con Julius Randle e il suo canestro della vittoria che certifica in meglio la sua performance da 24 punti (25 di Jaden McDaniels). Per i Rockets non bastano i 30 a testa di Kevin Durant e Alperen Sengun.

I Denver Nuggets (46-28) devono faticare, ma alla fine riescono a battere i Dallas Mavericks (23-50). E lo fanno con un monumentale Jamal Murray da 53 punti, mentre Nikola Jokic scrive qualcosa che, per lui, è quasi normalmente straordinario: 23 punti, 21 rimbalzi, 19 assist. Per i Mavericks 26 di Cooper Flagg. I Golden State Warriors (35-38) battono per 109-106 i Brooklyn Nets (17-56), ma sono in difficoltà molto a lungo e vengono salvati da Kristaps Porzingis (17 punti) e Draymond Green. 31 i punti di Gui Santos da una parte, 19 quelli di Ziaire Williams dall’altra.

I Portland Trail Blazers (37-37) s’impongono nettamente per 130-99 sui Milwaukee Bucks (29-43) che hanno anche problemi all’esterno del campo visto che, pur pronto, in campo Giannis Antetokounmpo non viene fatto scendere. Per i Blazers 23 dalla panchina di Scott Henderson, per i Bucks 36 di un ottimamente emergente Ryan Rollins. Infine, 119-94 dei Los Angeles Clippers (37-36) sui Toronto Raptors (40-32) con Kawhi Leonard a quota 27, Darius Garland a 24 e Bennedict Mathurin a 23. Dall’altra parte 18 di Brandon Ingram.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 129-130 dts

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 130-137

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 157-137

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 119-109

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 103-120

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 98-123

Utah Jazz-Washington Wizards 110-133

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 110-108 dts

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 142-135

Golden State Warriors-Brooklyn Nets 109-106

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 130-99

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 119-94