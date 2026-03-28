NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e Thunder

Una lunga notte quella terminata da poche ore per la NBA, con ben dieci partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Vittoria di misura dei Los Angeles Clippers (38-36) contro gli Indiana Pacers (16-58) per 113-114 con 28 punti e 8 rimbalzi di Kawhi Leonard e 30 punti di Darius Garland – 26 punti di Aaron Nesmith tra le fila dei Pacers. Rispettano il fattore campo i Boston Celtics (49-24) contro gli Atlanta Hawks (41-33) vincendo per 109-102 grazie a un terzo quarto da 32-22 di parziale interno: Payton Pritchard piazza 36 punti partendo dalla panchina, con 26 punti e 12 rimbalzi di Jayson Tatum – 29 punti di Jalen Johnson e 21 di CJ McCollum tra gli ospiti. Largo successo casalingo dei Cleveland Cavaliers (46-28) contro i Miami Heat (39-35) col punteggio di 149-128: 23 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley e 18 punti con 10 rimbalzi di Jarrett Allen decisivi, con 17 punti e 14 assist di un sempre efficace James Harden – 14 punti e 16 rimbalzi di Bam Adebayo per gli Heat, con 12 punti in quasi 10’ del nostro Simone Fontecchio.

Blitz esterno degli Houston Rockets (44-29) sui Memphis Grizzlies (24-49) per 109-119 con 25 punti e 10 assist di Kevin Durant e 21 punti e 16 rimbalzi di Jabari Smith Jr. – 31 punti di Oliver-Maxence Prosper per i Grizzlies. Gli Oklahoma City Thunder (58-16) vincono in casa contro i Chicago Bulls (29-44) col punteggio di 131-113 grazie a 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 21 punti di Cason Wallace – 18 punti di Jalen Williams, con 22 punti di Collin Sexton e 21 punti di Tre Jones per i Bulls. Affermazione interna anche per i Toronto Raptors (41-32) sui New Orleans Pelicans (25-50) per 119-106 con un secondo quarto da 30-19 di parziale che ha indirizzato la partita: Scottie Barnestrascina i suoi con 23 punti e 12 assist, al pari di Jakob Poeltl con 18 punti e 11 rimbalzi – 22 punti di Zion Williamson e 19 di Saddiq Bey tra i Pelicans.

I Denver Nuggets (47-28) prevalgono sugli Utah Jazz (21-53) col punteggio di 135-129: Nikola Jokic si conferma ancora una volta un fuoriclasse con una tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 12 assist, con 31 punti e 14 assist di Jamal Murray – 25 punti di Kyle Filipowski e 24 di Cody Williams tra i Jazz. I Golden State Warriors (36-38) battono a domicilio i Washington Wizards (17-56) per 131-126 grazie a 28 punti di Kristaps Porzingis e alla doppia doppia di Brandin Podziemski (22 punti e 10 rimbalzi), con 27 punti di Gui Santos – 22 punti di Will Riley e 21 punti di Bilal Coulibaly per i Wizards. Colpo esterno dei Dallas Mavericks (24-50) sui Portland Trail Blazers (37-38) per 93-100: Marvin Bagley III mette a referto 26 punti e 9 rimbalzi dalla panchina, con 24 punti della prima scelta al Draft 2025 Copper Flagg – Jhrue Holiday top scorer dei Trail Blazers con 23 punti. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Lakers (48-26) piegano la resistenza dei Brooklyn Nets (17-57) per 116-99 con 41 punti e 8 rimbalzi di un sempre efficace Luka Doncic e 26 punti di Austin Reaves – 14 punti e 8 assist di LeBron James, con 18 punti di Josh Minott per i Nets.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers 113-114

Boston Celtics-Atlanta Hawks 109-102

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 149-128

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 109-119

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 131-113

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 119-106

Denver Nuggets-Utah Jazz 135-129

Golden State Warriors-Washington Wizards 131-126

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 93-100

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets 116-99