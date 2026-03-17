NBA, i risultati della notte (17 marzo): Jaylen Brown trascina i Celtics, Atlanta fa 10 di fila

Altra lunga e importante notte NBA, che continua a far capire varie cose. Una è che, a Est, dopo i playoff assicurati da Pistons, Celtics e Knicks arriveranno lì anche i Cavaliers, mentre per gli altri due posti sarà lotta a cinque. L’altra è che a Ovest la questione, più che altro, riguarda le posizioni dalla terza alla settima. Con un piccolo lume di speranza per gli Spurs, che potrebbero ancora arrivare a vincere la Conference (ma rimane complicatissimo). Il tutto mentre, la prossima settimana, potrebbe arrivare l’espansione a 32 squadre della lega, con la votazione capace di permettere a Las Vegas e Seattle di inserirsi (o ritornare) nel mondo della palla a spicchi a partire dalla stagione 2028-2029.

Gli Atlanta Hawks (37-31) non si fanno sorprendere dall’ultimo quarto degli Orlando Magic (38-29) e vincono per 124-112 (toccando quota 10 successi consecutivi) con la tripla doppia (24-15-13) di Jalen Johnson e i 41 di Nickeil Alexander-Walker; dall’altra parte 18 e 10 rimbalzi di Paolo Banchero e 18 senz’altro di significativo di Desmond Bane. I Golden State Warriors (33-35) faticano, ma vincono sui Washington Wizards (16-51) per 117-125 soprattutto grazie al primo quarto e a un Kristaps Porzingis versione uscita dalla panchina con 30 punti, mentre i Wizards, sebbene ne abbiano tre a quota 21 (Trae Young, Bilal Coulibaly e Will Riley), non riescono a spingere per la rimonta.

Netto anche il successo dei Portland Trail Blazers (33-36) sui Brooklyn Nets (17-51): nel 95-114 spiccano i 18 di Deni Avdija e Toumani Camara contro i 17 dalla panchina di Chaney Johnson (e va detto che del quintetto dei Nets, stanotte, sarebbe meglio non parlare). I Boston Celtics (45-23) si confermano per ora seconda forza a Est vincendo 120-112 sui Phoenix Suns (39-29). E anche Jaylen Brown, con 41 punti, vince il suo duello personale con Devin Booker (40).

I Chicago Bulls (28-40) esagerano sui Memphis Grizzlies (28-40), anche se il 132-107 non cambierà il destino delle due franchigie, men che meno dei Grizzlies, all’ottava sconfitta di fila. Per i Bulls 29 di Matas Buzelis e tripla doppia (16-15-13) di Josh Giddey, per Memphis 17 di Cedric Coward. I New Orleans Pelicans (23-46) superano, in un’altra partita dall’utilità ormai nulla o quasi, i Dallas Mavericks (23-46) per 129-111 con Zion Williamson e Saddiq Bey che scrivono 27 e 23 contro i 32 di Naji Marshall.

C’è un Luka Doncic luminoso, da 36 punti, a permettere ai Los Angeles Lakers (43-25) di battere gli Houston Rockets (41-26) per 92-100, peraltro risalendo nella seconda metà di gara e con un ultimo quarto a bassissimo punteggio. Oltre allo sloveno, 18 punti di LeBron James, per i Rockets versione rotazione a otto 22 di Jabari Smith e 18 di Kevin Durant, oltre ai 19 e 12 rimbalzi di Amen Thompson. Infine, dal secondo quarto monstre alla rimonta quasi subita per i San Antonio Spurs (50-18), che pure battono i Los Angeles Clippers (34-34) per 115-119 con 23 di Stephon Castle, 21 e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama e 20 di Devin Vassell. Per i Clippers 25 e 10 assist di Darius Garland e 22 dalla panchina di Jordan Miller.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-Orlando Magic 124-112

Washington Wizards-Golden State Warriors 117-125

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers 94-115

Boston Celtics-Phoenix Suns 120-112

Chicago Buls-Memphis Grizzlies 132-107

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 129-111

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 92-100

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 115-119