NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e Rockets

Otto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets, Wizards e Pacers fuori anche dai play-in per quanto riguarda la Eastern Conference. In tema di Western Conference, invece, tutte le prime sei (Thunder, Spurs, Rockets, Lakers, Nuggets, Timberwolves) hanno già un posto nella postseason, i Kings non possono più raggiungere i play-in. Particolare il discorso dalla terza alla sesta a Ovest, perché due sono a 41-25, due a 41-26 e ci sono i Suns che possono relegare una delle franchigie al play-in.

Partiamo dai Detroit Pistons (48-18), che troppi problemi non se ne fanno nel battere i Memphis Grizzlies (23-43) per 126-110 con un totale Jalen Duren a quota 30 punti e 13 rimbalzi, ma bene anche Cade Cunningham con 17 e 15 assist. Per i Grizzlies 23 dalla panchina di Javon Small. Rischiano, ma vincono anche i New York Knicks (43-25) per 92-101 sugli Indiana Pacers (15-52). Nel 101-92 29 punti di Jalen Brunson e 25 di OG Anunoby contro i 18 di Jarace Walker.

I Toronto Raptors (37-29) superano per 122-115 i Phoenix Suns (39-28) e ne rallentano la corsa verso perlomeno il sesto posto a Ovest. Serve un grande Brandon Ingram da 36 punti per avere ragione di una squadra che, al di là dei 34 di Jalen Green e dei 31 di Devin Booker, poco combina. I Cleveland Cavaliers (41-26) maramaldeggiano sui Dallas Mavericks (22-45) per 105-138 grazie ai 29 di Evan Mobley e ai 24 di Donovan Mitchell. Per i Mavs a poco servono i 25 di Cooper Flagg.

Una tripla sbagliata da Trey Murphy III decide il 107-105 degli Houston Rockets (41-25) sui New Orleans Pelicans (22-46) al termine di una partita altamente lottata e nella quale si vede un bel Kevin Durant da 32 punti unirsi ai 23 e 12 rimbalzi con 8 assist di Amen Thompson. Per i Pelicans non basta un grande Dejounte Murray da 35 punti, come neppure Zion Williamson che sale a 21. I Minnesota Timberwolves (41-26) passano a San Francisco contro i Golden State Warriors (32-34) per 117-127, e a dominare la scena è un Anthony Edwards spaziale, da 42 punti, che sono solo la faccia numerica dell’onnipotenza sul parquet. Per Golden State 25 e 10 rimbalzi di Brandon Podziemski.

Vittoria importante per i Portland Trail Blazers (32-35) sugli Utah Jazz (20-47): nel 124-114 finale entrano i 25 punti di Jrue Holiday e i 21 con 15 rimbalzi di Donovan Clingan. Notevoli, ma senza il finale gioioso, i 31 di Bryce Sensabaugh dall’altra parte. Infine, 119-108 per i Los Angeles Clippers (34-32) sui Chicago Bulls (27-40): Kawhi Leonard colpisce con i suoi 28 punti, Bennedict Mathurin pure con i suoi 26. Per i Bulls tripla doppia di Josh Giddey da 20-11-10.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 126-110

Indiana Pacers-New York Knicks 92-101

Toronto Raptors-Phoenix Suns 122-115

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 105-138

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 107-105

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 117-127

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 124-114

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls 119-108