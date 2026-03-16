NBA, i risultati della notte (16 marzo): ottava vittoria consecutiva per i Thunder, Pistons ko a Toronto. Successi per Bucks e Knicks

Sette sono le partite disputate per la regular season 2025-2026 della NBA tra la serata italiana di ieri domenica 15 marzo e le prime ore di oggi lunedì 16 marzo: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Ottava vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder (53-15) che battono i Minnesota Timberwolves (41-27) per 116-103 con 20 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 21 puti di Chet Holmgren – 0 punti ma 12 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, con 32 punti di Julius Randle e 19 di Anthony Edwards tra le fila dei Timberwolves. Blitz esterno dei Dallas Mavericks (23-45) sui Cleveland Cavaliers (41-27) per 120-130 grazie ad un terzo quarto da 27-40 di parziale: 27 punti e 10 assist di Copper Flagg e 25 punti di Naji Marshall decisivi per i Mavericks – 26 punti di e 11 assist di Donovan Mitchell per i Cavs. Rispettano il fattore campo i Toronto Raptors (38-29) contro i Detroit Pistons (48-19) col punteggio di 119-108: Brandon Ingram trascina i suoi con 34 punti, con 27 punti di RJ Barrett – 33 punti e 9 assist di Cade Cunningham ultimo ad arrendersi per i Pistons. Successo casalingo per i Milwaukee Bucks (28-39) contro gli Indiana Pacers (15-53) per 134-123 con la tripla doppia accarezzata da Giannis Antetokounmpo (31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) e 20 punti di Ryan Rollins, con 32 punti Aaron Nesmith per i vice-campioni uscenti.

I Philadelphia 76ers (37-31) prevalgono sui Portland Trail Blazers (32-36) col punteggio di 109-103: Quentin Grimessi prende la squadra sulle spalle con 31 punti al pari di Vj Edgecombe (18 punti e 12 rimbalzi), con 25 punti di Deni Avidija per i Trail Blazers. I New York Knicks (44-25) piegano la resistenza dei Golden State Warriors (32-35) per 110-107 indirizzando la partita sui binari giusti nel terzo quarto con un parziale interno da 38-26: 30 punti di un sempre efficace Jalen Brunson, con 17 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns – 25 punti di Brandin Podziemski e 22 di Quinten Post non bastano ai californiani ad evitare il ko. Nel match che chiudeva la notte NBA i Sacramento Kings (18-51) non tremano contro gli Utah Jazz (20-48) per 116-111 con 41 punti e 11 assist di uno scatenato DeMar DeRozan e 20 punti con 11 rimbalzi di Precious Achiuwa – 34 punti di Cody Williams e 22 di Brice Sensabaugh per i Jazz.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 116-103 (giocata il 15 marzo)

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks 120-130 (giocata il 15 marzo)

Toronto Raptors-Detroit Pistons 119-108 (giocata il 15 marzo)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 134-123(giocata il 15 marzo)

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers 109-103 (giocata il 15 marzo)

New York Knicks-Golden State Warriors 110-107

Sacramento Kings-Utah Jazz 116-111