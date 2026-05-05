NBA, i risultati della notte (5 maggio): largo successo dei Knicks sui 76ers, blitz esterno dei Timberwolves contro gli Spurs

Altra grande notte in NBA con le gare-1 valevoli per secondo turno dei playoff 2026 sia per la Eastern che per la Western Conference: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano, in attesa delle altre gare-1 in programma questa notte (Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers e Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers).

Largo successo dei New York Knicks contro i Philadelphia 76ers per 137-98 confermando subito il fattore campo, con I 76ers che forse hanno accusato le fatiche della lunga ‘maratona’ del primo turno contro i Boston Celtics (4-3 in rimonta dopo essere stati sotto anche 3-1). I Knicks escono bene dai blocchi (7-2), con Philadelphia che prende subito le misure (18-19) prima di subire però una nuova fiammata dei padroni di casa che si portano avanti di otto lunghezze alla prima sirena (33-25). Nel secondo quarto New York preme sull’acceleratore e prova a dare il primo strappo sfiorando anche i venti punti di vantaggio (63-45), con gli ospiti che non riescono a contenere l’offensiva e scivolano addirittura a -23 all’intervallo lungo (74-51). Nella ripresa il leitmotif del match rimane invariato, con i Knicks a scavare un solco enorme toccando perfino il +30 (90-60) senza concedere possibilità ai 76ers: all’ultima pausa breve il punteggio recita 109-78, con Jalen Brunson e compagni che nel quarto conclusivo devono solo amministrare l’enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti – ritoccandolo anche a +40 (135-95) – fino al 137-98 con cui esultano di fronte al pubblico del Madison Square Garden per l’1-0 nella serie. 35 punti di Jalen Brunson e 17 punti di Karl-Anthony Towns decisivi, con Paul George top scorer di Philadelphia con 17 punti.

Passando ad Ovest, invece, i Minnesota Timberwolves sorprendono in casa i San Antonio Spurs andando a vincere per 102-104 nonostante l’assenza pesante di Donte DiVincenzo (out per diversi mesi) e Anthony Edwards rientrato dopo il recente stop. I texani provano ad imporre il proprio ritmo fin dal primo quarto (17-10), con i Timberwolves che rimangono in scia e trovano anche il sorpasso (23-24). Nel secondo parziale San Antonio si ritrova nuovamente davanti (35-29), ma gli ospiti non arretrano di un centimetro e impattano nel punteggio a metà partita (45-45). Il match prosegue sul filo dell’equilibrio anche nel terzo quarto, con gli Spurs che conservano un solo possesso pieno di vantaggio dopo 36’ di gioco (72-69). Nell’ultima frazione Minnesota tenta il tutto per tutto e trova la zampata decisiva scappando fino al +9 (88-97), con San Antonio che stavolta non riesce a rialzarsi e si limita a contenere il gap per il 102-104 con cui viene sconfitta in casa in questa gara-1 delle semifinali di Conference. 21 punti e 10 rimbalzi di Julius Randle e 18 punti diAnthony Edwards entrato a sfida in corso, con Victor Wembanyama che mette a referto una tripla doppia da 11 punti, 15 rimbalzi e ben 12 stoppate ma non bastano agli Spurs ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Philadelphia 76ers 137-98 (New York avanti 1-0 nella serie)

San Antonio Spurs-Minnesots Timberwolves 102-104 (Minnesota avanti 1-0 nella serie)