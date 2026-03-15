NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San Antonio

Sono sette le partite della notte NBA. Una magia di Luka Doncic a meno di un secondo dalla fine del supplementare regala la vittoria ai Los Angeles Lakers per 127-125 sui Denver Nuggets. Una partita bellissima ed emozionante e finita all’overtime complice una magata di Austin Reaves che ha preso il rimbalzo dopo il suo volontario errore in lunetta, segnando poi il canestro del pareggio. Doncic chiude con una tripla doppia da 30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, mentre Reaves mette a referto 32 punti. A Denver non basta un fantastico Nikola Jokic, anche lui in tripla doppia con 24 punti, 16 rimbalzi e 14 assist, aggiungendo anche un Aaron Gordon da 27 punti e che sembrava aver trovato la tripla decisiva nel supplementare.

Settima vittoria di fila per Orlando, che invece interrompe proprio questa striscia positiva per Miami. Vincono i Magic per 121-117 sul campo degli Heat, chiudendo già avanti alla pausa lunga sul +16 e poi resistendo alla rimonta di Miami nell’ultimo quarto. Gran partita di Paolo Banchero, che firma 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist; mentre a Miami non bastano i 22 punti di Jaime Jaquez Jr e con Bam Adebayo che ne segna invece 20. Non è entrato Simone Fontecchio.

Nella giornata delle triple doppie arriva anche quella di Russell Westbrook, che firma 12 punti, 12 rimbalzi e 10 assist nell’inaspettato successo di Sacramento per 118-109 sul campo dei Los Angeles Clippers. Kings trascinati soprattutto dai 27 punti di DeMar DeRozan e da un Precious Achiuwa da 25 punti e 13 rimbalzi, mentre per i Clippers il migliore è stato come sempre Kawhi Leonard con 31 punti.

Dopo due sconfitte consecutive i Boston Celtics tornano alla vittoria e lo fanno contro i derelitti Washinton Wizards, che sono arrivati al loro undicesimo ko di fila. Tutto abbastanza facile per Boston, che si impone per 111-100 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 35-14. Doppie doppie per Neemias Queta (24 punti e 10 rimbalzi) e soprattutto per un ritrovato Jayson Tatum, che mette a referto 20 punti, 14 rimbalzi e 7 assist.

Un superlativo Victor Wembanyama da 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist trascina alla vittoria i suoi San Antonio Spurs. Finisce 115-102 contro gli Charlotte Hornets con il francese che è l’autentico mattatore nell’ottavo successo nelle ultime dieci partite degli Spurs. A Charlotte non bastano i 22 punti di Miles Bridges e i 20 di Kon Knueppel.

Vincono i Philadelphia 76ers, nonostante le assenze di Maxey, Embiid e George, contro i Brooklyn Nets per 104-97. Decidono i 28 punti di Quentin Grimes, con Brooklyn che ha tentato una rimonta clamorosa nell’ultimo quarto, segnando ben 41 punti. Vincono anche gli Atlanta Hawks (nono successo consecutivo), che superano 122-99 i Milwaukee Bucks grazie ad un’altra prestazione fenomenale in stagione di Jalen Johnson, che ha chiuso con una tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 10 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2026 (15 MARZO)

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 104-97

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 122-99

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 115-102

Boston Celtics – Washington Wizards 111-100

Miami Heat – Orlando Magic 117-121

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125 d.t.s

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 109-118