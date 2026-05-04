NBA, i risultati della notte (4 maggio): Cavs e Pistons vincono gara-7!

Si sono disputati gli ultimi due match del primo turno dei playoff dell’NBA questa notte ed erano due sfide da dentro o fuori, entrambe decise in gara-7 e cariche di tensione. I Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons hanno saputo imporsi con autorità, conquistando il passaggio del turno al termine di due partite che hanno premiato profondità e solidità nei momenti chiave. Eliminati invece i Toronto Raptors e gli Orlando Magic, incapaci di reggere l’urto nella ripresa, quando le due squadre di casa hanno cambiato ritmo indirizzando definitivamente le rispettive sfide.

I Cleveland Cavaliers conquistano gara-7 e il passaggio del turno superando 114-102 i Toronto Raptors al termine di una sfida ribaltata nella ripresa. Decisivo Jarrett Allen, autore di 22 punti e 19 rimbalzi, affiancato dai 22 di Donovan Mitchell e dai 18 di James Harden. Dopo un primo tempo favorevole a Toronto, trascinata da Scottie Barnes (24 punti) e RJ Barrett (23), Cleveland cambia marcia tra secondo e terzo quarto con un parziale devastante che ribalta l’inerzia. Dominanti a rimbalzo e più efficaci in transizione, i Cavs prendono il largo fino al +19, controllando poi il finale. Ora per Cleveland si aprono le semifinali di Conference contro Detroit.

I Detroit Pistons dominano gara-7 e completano una clamorosa rimonta nella serie, travolgendo gli Orlando Magic 116-94 e tornando a vincere un turno playoff dopo 18 anni. Protagonista assoluto Cade Cunningham, autore di 32 punti e 12 assist, ben supportato dai 30 punti di Tobias Harris. Dopo un primo tempo equilibrato, Detroit piazza l’allungo decisivo tra secondo e terzo quarto, con un parziale che spezza la partita e manda in crisi l’attacco dei Magic, incapaci di trovare continuità offensiva. Orlando si aggrappa ai 38 punti di Paolo Banchero, ma resta troppo solo. Nel finale i Pistons controllano senza affanni, spinti anche dalla doppia doppia di Jalen Duren (15+15), chiudendo una serie incredibile rimontata dal 3-1 e rilanciando le proprie ambizioni nella Eastern Conference.

RISULTATI NBA 2025-2026 (4 MAGGIO)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 114-102

Detroit Pistons – Orlando Magic 116-94