NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0

Si è conclusa questa notte un’altra appassionante notte dei playoff NBA 2025-2026. Superato il primo turno, le serie iniziano a diventare decisive. Nella notte italiana, i San Antonio Spurs sono riusciti a pareggiare i Minnesota Timberwolves mentre i New York Knicks hanno allungato sui Philadelphia 76ers. Andiamo ad analizzare i due match.

I New York Knicks non sbagliano e vincono la seconda partita consecutiva contro i Philadelphia 76ers portando la serie sul 2-0. Partita più combattuta della prima conclusa per 108-102, con un ultimo quarto decisivo. Brunson sale come sempre in cattedra negli ultimi minuti della sfida e piazza l’allungo decisivo per i Knicks. In assenza di Joel Embiid, i 76ers hanno comunque retto gli avversari, prima di arrendersi sul finire del match. Brunson segna 26 punti come Maxey, Anunoby ne mette a segno 24 ma lascia in anticipo il parquet per un infortunio. Gara-3 delle semifinali di Eeastern Conference si giocherà sabato notte.

Pareggiano subito i conti i San Antonio Spurs che tra le mura amiche non si lasciano nuovamente sorprendere e battono i Minnesota Timberwolves con un netto 133-95. Gli Spurs cambiano totalmente atteggiamento rispetto a gara-1, vanno subito in testa a fine primo tempo (+35) e non si fermano neanche nella ripresa, arrivando addirittura sul 104-66 prima degli ultimi minuti. Castle segna 21 punti mentre Wembanyama domina nelle due metà campo con 19 punti e 15 rimbalzi. Per Minnesota arriva la sconfitta più larga nella storia dei suoi playoff. Gara-3 è in programma sabato notte.

I RISULTATI DEI PLAYOFF NBA

New York Knicks-Philadelphia 76ers 108-102 (serie sul 2-0)

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 133-95 (serie sull’1-1)