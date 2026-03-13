NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Dončić

Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder vincono 104-102 grazie ai 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che firma anche il record di 127 gare consecutive con almeno 20 punti superando Wilt Chamberlain. Protagonista assoluto anche Luka Dončić, autore di 51 punti nel successo dei Los Angeles Lakers sui Chicago Bulls.

Con 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, gli Oklahoma City Thunder battono 104-102 i Boston Celtics in una sfida tiratissima e il canadese stabilisce il nuovo record di 127 gare consecutive con almeno 20 punti, superando il primato del 1963 di Wilt Chamberlain. Il match si decide a 0,9 secondi dalla sirena quando Chet Holmgren segna i due liberi del sorpasso dopo il rimbalzo offensivo sul tiro sbagliato di Alex Caruso. Sull’ultimo possesso Payton Pritchard tenta la tripla della vittoria per Boston, ma il tiro si spegne sul ferro. Rimonta spettacolare dei Denver Nuggets che vincono 136-131 sul campo dei San Antonio Spurs: trascinati dai 39 punti di Jamal Murray e dalla tripla doppia da 31-20-12 di Nikola Jokic, i campioni di Denver rimontano da -20 e decidono tutto nel quarto periodo. Gli Spurs, privi di Victor Wembanyama, si aggrappano alla tripla doppia da 30 punti di Stephon Castle ma nel finale sbagliano la tripla del pari. Murray chiude la partita dalla lunetta e interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive di San Antonio. I Los Angeles Lakers superano 142-130 i Chicago Bulls trascinati da uno straordinario Luka Dončić, autore di 51 punti con 10 rimbalzi e 9 assist. Al rientro dopo tre gare di stop, LeBron James contribuisce con 18 punti, decisivi soprattutto nel terzo quarto in cui i gialloviola scavano il solco. Per Chicago 27 punti di Josh Giddey e 22 di Matas Buzelis non bastano a evitare la sconfitta.

Settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che superano 112-105 i Milwaukee Bucks trascinati dai 28 punti di Pelle Larsson e dai 21 di Bam Adebayo (per Fontecchio 8 punti in 15’), decisivo con 12 nel quarto periodo. Ai Bucks non bastano i 31 punti di Giannis Antetokounmpo, che a 52 secondi dalla fine sbaglia la tripla del possibile pareggio. Larsson risponde subito con una bomba dall’altra parte e chiude di fatto la partita. Gli Atlanta Hawks battono 108-97 i Brooklyn Nets e allungano a otto la striscia di vittorie consecutive, la più lunga attualmente nella National Basketball Association. Protagonista Jalen Johnson con 21 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, ben supportato da Zaccharie Risacher (19) e Nickeil Alexander-Walker (18). A Brooklyn non bastano i 24 punti di Josh Minott: decisivo il 10-0 degli Hawks nell’ultimo quarto. Dallas Mavericks interrompono una striscia di otto sconfitte battendo 120-112 i Memphis Grizzlies. Decisivo Khris Middleton, che segna 35 punti — 22 nell’ultimo quarto — mentre Daniel Gafford aggiunge 22 punti e 14 rimbalzi. Memphis, guidata dai 23 punti di Jaylen Wells, resta in partita fino all’ultimo ma cede nel finale.

I Detroit Pistons dominano in casa e travolgono i Philadelphia 76ers 131-109, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo una serie di quattro sconfitte. Duncan Robinson guida l’attacco con 19 punti, mentre Cade Cunningham segna solo 8 ma distribuisce 13 assist. Philadelphia resta in partita solo a tratti e incassa la quinta sconfitta nelle ultime sette gare. Sugli scudi Jalen Suggs, che con 28 punti e la tripla decisiva a 1’27’’ dall’overtime trascina gli Orlando Magic al successo per 136-131 sui Washington Wizards, sesta vittoria consecutiva. I padroni di casa sprecano un vantaggio di 17 punti nel quarto periodo, con Bilal Coulibaly (career high da 29) che forza il supplementare con una tripla a 5.8’’ dalla fine. Nell’overtime però Orlando è più lucida: Suggs segna il canestro chiave e chiude dalla lunetta, mentre Washington incassa la decima sconfitta di fila. I Phoenix Suns passano a Indianapolis battendo Indiana 123-108 e centrando la quarta vittoria consecutiva, mentre per i Pacers arriva l’undicesima sconfitta di fila. Protagonista Devin Booker con 43 punti, affiancato dai 36 di Jalen Green e dai 15 di Royce O’Neale. Indiana regge solo nel primo tempo (67-61 all’intervallo), con Andrew Nembhard autore di 23 punti tutti nei primi due quarti.

RISULTATI NBA 2025-2026 (13 MARZO)

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 131-109

Orlando Magic – Washington Wizards 136-131

Indiana Pacers – Phoenix Suns 108-123

Miami Heat – Milwaukee Bucks 112-105

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 108-97

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 112-120

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 104-102

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 131-136

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 142-130