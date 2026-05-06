NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e Cleveland

Le due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference. Vincono sia gli Oklahoma City Thunder, che non hanno troppi problemi contro i Los Angeles Lakers, imponendosi 108-90, sia i Detroit Pistons, che davanti al loro pubblico superano i Cleveland Cavaliers per 111-101.

Pesa davvero troppo l’assenza di Luka Doncic e la sensazione è quella che senza lo sloveno ci siano davvero pochissime possibilità per i Lakers per provare a competere con OKC. I Thunder hanno sempre gestito gara-1, trascinati dalla doppia doppia di Chet Holmgren (24 punti e 12 rimbalzi) e con un Shai Gilgeous-Alexander “solo” da 18 punti. Ai Lakers non bastano i i 27 punti di un eterno LeBron James, che ha messo a referto anche 6 assist.

Con un primo quarto da 37-21 Detroit mette subito le cose in chiaro con Cleveland. I Pistons amministrano poi il vantaggio fino alla sirena finale, portandosi così 1-0 nella serie. Grande prova del quintetto titolare dei padroni di casa, con tutti i giocatori in doppia cifra, dove spiccano i 23 punti di Cade Cunningham e i 20 di Tobias Harris. Cleveland ha un James Harden da 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist ed un Donovan Mitchell da 23 punti.

RISULTATI PLAYOFF NBA 2026 (6 MAGGIO)

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 111-101 (serie 1-0)

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 108-90 (serie 1-0)