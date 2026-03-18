NASCAR, si torna ‘nella storia’ a Darlington

Riparte da Darlington la stagione della NASCAR Cup Series per una nuova competizione da non perdere. La competizione di domenica sarà la sesta delle ventisei previste per quanto riguarda la regular season, la prima delle due che si correranno in South Carolina.

La NASCAR ripercorrerà come accadrà negli ultimi anni la propria storia questo weekend con il ‘Throwback Weekend’. Alcune storiche livree veranno riproposte nello schieramento della Cup Series, una piacevole tradizione che precedentemente veniva rispettata a settembre con la ‘Southern 500’.

Joey Logano (2022), William Byron (2023), Brad Keselowski (2024) e Denny Hamlin (2025) hanno vinto almeno una volta la ‘Goodyear 400’, tornata nel calendario ufficialmente dal 2020 dopo il periodo del COVID-19.

Il ‘The Track Too Tough To Tame’, uno dei catini più abrasivi della serie, è una delle piste più particolari dell’intero calendario con quattro curve completamente differenti tra di loro. Le prime, con un raggio più stretto, hanno una banking di 25° gradi, mentre le altre due (più amplie) hanno una pendenza di 23 gradi.

CLASSIFICA NASCAR PRIMA DI DARLINGTON

1) #45-Tyler Reddick, 255, +138

2) #23-Bubba Wallace, 194, +77

3) #12-Ryan Blaney, 188, +71

4) #11-Denny Hamlin, 177, +60

5) #9-Chase Elliott, 168, +51

6) #20-Christopher Bell, 164, +47

7) #24-William Byron, 157, +40

8) #5-Kyle Larson, 157, +40

9) #17-Chris Buescher, 146, +29

10) #54-Ty Gibbs, 140, +23

11) #22-Joey Logano, 135, +18

12) #6-Brad Keselowski, 127, +10

13) #60-Ryan Preece, 125, +8

14) #71-Michael McDowell, 122, +5

15) #77-Carson Hocevar, 118, +1

16) #7-Daniel Suarez, 117, +0

Attualmente out dalla Chase

17) #16-A.J. Allmendinger, 117, -0

18) #97- Shane van Gisbergen, 117, -0