Nascar
NASCAR: ritorno in Texas, questa volta però su ovale
La NASCAR Cup Series torna questo weekend in Texas, questa volta però all’intero dell’ovale che sorge in quel di Fort Worth. Un nuovo round all’interno di un catino da 1 miglio e mezzo è all’orizzonte per i protagonisti della Cup Series, la prima prova di un intenso mese di maggio.
Chase Elliott (2024), William Byron (2023), Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021), Kyle Busch (2020), Joey Logano (2025) hanno vinto nella storia questa competizione che originariamente si disputava in autunno ed era valida per i precedenti Playoffs.
Gli organizzatori hanno deciso di ridurre il numero di eventi presso il Texas Motor Speedway e di disputare in Texas una competizione all’interno del ‘Circuit of The Americas’ che annualmente accoglie la F1 ed il Motomondiale.
L’ovale di proprietà di Speedway Motorsports, inaugurato nel 1996, ha subito un significativo cambiamento negli ultimi anni diventando ‘asimmetrico’. Le prime due curve, più difficili, hanno infatti una pendenza di 20°, mentre ‘Turn 3-4’ si attestano con un banking di 24 gradi.