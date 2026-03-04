NASCAR, primo giro in Arizona per la Cup Series. Reddick per il poker?

Si torna su ovale in Arizona questo fine settimana per il quarto atto della NASCAR Cup Series 2026. Dopo il round in Texas al Circuit of The Americas, i protagonisti affronteranno il catino da 1 miglio che dal 2020 al 2025 ad ospitato anche la decisiva finale dei Playoffs.

Gli organizzatori hanno cambiato programma quest’anno riportando il ‘Championship 4’ ad Homestead-Miami (Florida). Due prove restano in ogni caso in programma nel deserto di Avondale, la seconda sarà valida per la Chase prima di Talladega, Martinsville ed appunto Miami.

Christopher Bell (2024-2025), William Byron (2023) Chase Briscoe (2022), Martin Truex Jr. (2021) e Joey Logano (2020) hanno primeggiato in primavera a Phoenix da quando il tracciato è stato rinnovato, operazione effettuata prima dopo il 2019

Attenzione alle quattro Toyota Camry di Joe Gibbs Racing (2012, 2019, 2021, 2024, 2025) ed alle quattro Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports (2007, 2008, 2009, 2011, 2023). Cinque acuti a testa per le due storiche squadre che potrebbero eguagliare il numero di sei affermazioni di Stewart-Haas Racing (2010, 2014–2016, 2018, 2022).

Il weekend che ci apprestiamo a commentare sarà speciale vista la presenza in pista della NTT IndyCar Series. Le monoposto gareggeranno nella giornata di sabato, mentre le stock car della Cup Series saranno protagoniste ventiquattro ore dopo.

Menzione finale per Tyler Reddick che settimana scorsa al Circuit of The Americas è diventato il primo pilota di sempre a vincere la Daytona 500 e le successive due competizioni in programma nella NASCAR Cup Series. Il #45 del 23XI Racing, squadra diretta da Michael Jordan e Denny Hamlin, potrebbe firmare nel deserto di Avondale uno storico poker.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES PRIMA DI PHOENIX

1) #45-Tyler Reddick, 186, +121

2) #23-Bubba Wallace, 116, + 51

3) #9-Chase Elliott,114, +49

4) #12-Ryan Blaney, 100, +35

5) #97- Shane van Gisbergen, 90, +25

6) #22-Joey Logano, 90, +25

7) #7-Daniel Suarez, 87, +22

8) #16-A.J. Allmendinger, 86, +21

9) #71-Michael McDowell, 83, +18

10) #77-Carson Hocevar, 82, +17

11) #17-Chris Buescher, 81, +16

12) #6-Brad Keselowski, 78, +13

13) #24-William Byron, 76, +11

14) #38-Zane Smith, 75, +10

15) #5-Kyle Larson, 73, +8

16) #60-Ryan Preece, 68, +3

Virtualmente eliminati dalla Chase

17) #54-Ty Gibbs, 65, -3

18) #4-Noah Gragson, 65, -3