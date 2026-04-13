NASCAR, Ty Gibbs trionfa per la prima volta a Bristol

Ty Gibbs vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series a Bristol dopo una spettacolare lotta fino all’ultimo metro contro Ryan Blaney. Il giovane nativo di Charlotte beffa il rivale per solo 55 millesimi e finalmente riesce ad entrare nella ‘Victory Lane’ dopo oltre un anno di tentativi.

L’ex campione dell’attuale NASCAR O’Reilly Auto Parts Series riesce finalmente ad imporsi con la Toyota Camry #54 Joe Gibbs Racing al termine di un evento che sembrava destinato a finire nelle mani della Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson.

Il californiano ha dominato le due Stage, alcune caution nella parte conclusiva della corsa hanno permesso però a Ryan Blaney (Penske Ford #12) di portarsi al comando. Lo statunitense ha però dovuto inchinarsi a Gibbs, abile a gestire l’overtime dalla prima posizione dopo una bandiera gialla per un problema a Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9).

Gibbs ha quindi saputo nel finale della competizione di Bristol beffare Blaney, la Ford Mustang #12 ha preceduto Larson, Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #45) e Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19).

Settimana prossima l’imprevedibile round di Talladega

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES BRISTOL

54 RUN Ty Gibbs Tyt 505 15.871 120.9 15.871 120.9 5

12 RUN Ryan Blaney Frd 505 0.055 0.055 15.884 120.801 15.554 123.364 7

5 RUN Kyle Larson Chv 505 0.229 0.174 15.861 120.976 15.722 122.046 7

45 RUN Tyler Reddick Tyt 505 0.665 0.436 15.995 119.962 15.790 121.52 6

19 RUN Chase Briscoe Tyt 505 1.195 0.530 16.448 116.659 15.872 120.892 6

34 RUN Todd Gilliland Frd 505 1.450 0.255 16.439 116.722 16.048 119.566 8

22 RUN Joey Logano Frd 505 1.516 0.066 16.420 116.857 15.988 120.015 7

60 RUN Ryan Preece Frd 505 1.677 0.161 16.511 116.213 15.954 120.271 7

11 RUN Denny Hamlin Tyt 505 1.770 0.093 16.407 116.95 15.886 120.786 7

77 RUN Carson Hocevar Chv 505 1.826 0.056 16.681 115.029 15.817 121.313 6

23 RUN Bubba Wallace Tyt 505 1.956 0.130 16.627 115.403 15.830 121.213 7

7 RUN Daniel Suarez Chv 505 2.013 0.057 16.443 116.694 15.944 120.346 8

17 RUN Chris Buescher Frd 505 2.077 0.064 16.578 115.744 15.867 120.93 7

6 RUN Brad Keselowski Frd 505 2.350 0.273 16.521 116.143 16.054 119.522 8

16 RUN AJ Allmendinger Chv 505 2.624 0.274 16.836 113.97 15.921 120.52 7

2 RUN Austin Cindric Frd 505 4.904 2.280 17.608 108.973 15.855 121.022 8

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 504 1 lap 16.434 116.758 16.050 119.551 6

3 RUN Austin Dillon Chv 504 1 lap 16.642 115.299 16.087 119.276 8

38 RUN Zane Smith Frd 504 1 lap 16.782 114.337 15.965 120.188 8

1 RUN Ross Chastain Chv 504 1 lap 16.742 114.61 15.704 122.185 6

35 RUN Riley Herbst Tyt 504 1 lap 19.197 99.953 15.741 121.898 8

9 RUN Chase Elliott Chv 504 1 lap 1:00.630 31.648 16.040 119.626 6

43 RUN Erik Jones Tyt 503 2 laps 1 lap 16.688 114.981 16.165 11