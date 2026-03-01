IndyCar, Alex Palou riprende a vincere. Il campione svetta a St. Petersburg

Alex Palou inizia alla perfezione la stagione 2026 della NTT IndyCar Series imponendosi nell’opening round di St. Petersburg. Il #10 replica alla perfezione il risultato di dodici mesi fa controllando per oltre metà gara la competizione, lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha festeggiato il ventesimo acuto in carriera.

Scott McLaughlin (Penske #3) ha gestito la prima posizione nei minuti iniziali di una prova che ha visto subito l’esclusione del debuttante Mick Schumacher. Il #47 di RLL è rimasto coinvolto in un incidente in curva 4 insieme a Santino Ferrucci (AJ Foyt #14), il contatto è stato causato da un errore in frenata da parte di Sting Ray Robb (Juncos Racing #77).

La ripartenza ha visto la Chevy #3 gestire perfettamente la situazione con un piccolo margine nei confronti di Marcus Ericsson (Andretti #28) e la temibile Honda #10 Chip Ganassi Racing del pluricampione Alex Palou.

Da segnalare invece la strategia differente da parte di Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing #20) e Scott Dixon (Ganassi #9), subito ai box alla prima occasione utile. Ricordiamo la novità del 2026 con l’obbligo nelle piste cittadine di effettuare due stint con la mescola più morbida delle due a disposizione.

Il primo pit ha avvantaggiato un solo pilota: Alex Palou. Il catalano ha approfittato del duello tra McLaughlin ed Ericsson per prendere il comando virtuale del GP di St. Petersburg, il sorpasso è avvenuto poco prima di una breve Safety Car per rimuovere la monoposto di Dixon. Il sei volte campione si è fermato nella via di fuga di curva 4 dopo aver perso lo pneumatico posteriore destro (non avvitato correttamente ai box).

La green flag ha visto il primo vero allungo del #10 di Ganassi, i rivali hanno provato invano a tenere il passo del vincitore dell’ultima Indy 500. McLaughlin ha tentato con le gomme morbide a recuperare nel finale dopo un deciso sorpasso ai danni di Ericsson.

Il ‘kiwi’ di Penske ha però dovuto vedersela con il recupero di Kyle Kirkwood (Andretti #27). L’americano è riuscito a sorprendere l’alfiere del ‘Capitano’, la coppia ha tentato di recuperare terreno nei confronti del dominatore della stagione 2025.

Il giri conclusivi anno visto il solo McLaughlin passare Kirkwood. Il sorpasso ha permesso alla McLaren #7 di Christian Lungaard di ottenere il terzo gradino del podio, apparentemente nelle mani del portacolori di casa Andretti.

Quinto posto per Pato O’Ward (McLaren #5) davanti a Marcus Ericsson, Josef Newgarden (Penske #2), Romain Grosjean (Dale Coyne Racing #18), Rinus Veekay (Juncos Racing #76) e Dennis Hauger (Dale Coyne Racing #19).

Settimana prossima l’appuntamento sull’ovale di Phoenix per l’evento in concomitanza con la NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA ST. PETERSBURG

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 100 P 85 1:05.368 99.131 1:02.828 103.139 2

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 100 O 24 12.495 12.495 1:04.428 100.577 1:03.236 102.473 2

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 100 O 22 12.915 0.421 1:04.417 100.595 1:02.968 102.91 2

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 100 O 31 25.274 12.358 1:06.556 97.362 1:02.213 104.158 2

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 100 O 37 26.075 0.802 1:06.549 97.372 1:03.125 102.654 2

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 100 O 47 26.256 0.181 1:05.491 98.945 1:03.381 102.238 2

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 100 O 72 26.422 0.166 1:04.834 99.947 1:03.040 102.792 2

18 RUN Romain Grosjean Dale Coyne Racing 100 O 60 28.039 1.617 1:04.720 100.124 1:03.367 102.261 2

76 RUN Rinus VeeKay Juncos Racing 100 O 6 28.715 0.676 1:04.605 100.302 1:02.860 103.086 3

19 RUN Dennis Hauger Dale Coyne Racing 100 P 44 29.872 1.157 1:04.752 100.073 1:03.454 102.121 2

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 100 P 17 30.468 0.596 1:04.537 100.407 1:03.339 102.307 2

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 100 O 54 30.811 0.342 1:04.350 100.699 1:03.259 102.436 3

12 RUN David Malukas Team Penske 100 O 67 33.776 2.965 1:04.871 99.891 1:02.641 103.446 3

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 100 O 17 38.039 4.263 1:04.173 100.977 1:02.906 103.011 3

8 RUN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 100 P 42 38.909 0.870 1:04