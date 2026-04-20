NASCAR, Reddick ancora protagonista in Kansas

Tyler Reddick non si ferma più e conquistsa una nuova affermazione nella NASCAR Cup Series. Il #45 di 23XI Racing si impone di forza nell’overtime di Kansas City annullando un piccolo margine accumulato durante il penultimo giro da parte di Kyle Larson.

La Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports, dopo aver strappato il primato alla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin, ha dovuto inchinarsi al ritorno del forte californiano.

Il #45 di Toyota, apparentemente in difficoltà dopo l’ultimo restart, ha sorpreso i rivali riuscendo a cogliere la quinta affermazione in stagione, la seconda in Kansas e la 13ma in carriera.

Hamlin e Larson hanno completato quarto e secondo dopo aver ottenuto una Stage a testa. La terza piazza è stata invece firmata da Chase Briscoe con la Toyota #19 Joe Gibbs Racing. Niente da fare per Bubba Wallace (23XI Racing Toyota), quinto all’arrivo davanti a Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e William Byron (Hendrick Chevrolet #24).

Settimana prossima l’imprevedibile ‘Jack Link’s 500’ presso il Talladega Superspeedway.