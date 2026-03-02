NASCAR, storico tris per Reddick al COTA. Sconfitto van Gisbergen

Tyler Reddick batte Shane van Gisbergen al Circuit of The Americas nella terza tappa della NASCAR Cup Series 2026. Il #45 di 23XI Racing e Toyota ottiene l’undicesima affermazione in carriera in Texas, il primo di sempre ad imporsi nella Daytona 500 e nelle due seguenti competizioni in programma.

Ryan Blaney (Penske Ford #12) ha fatto la differenza nella seconda parte della Stage 1. L’americano ha agguantato la leadership dopo aver superato di forza la Toyota Camry #45 di Tyler Reddick (23XI Racing) e la Toyota #19 di Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing).

Senza bandiere gialle la strategia è diventata oltremodo importante e molti protagonisti hanno deciso di fermarsi prima della conclusione del primo segmento della competizione. La scelta non è stata seguita dalle due Chevy di Trackhouse Racing, Ross Chastain #1 e Shane van Gisbergen #97 hanno concluso nell’ordine i primi venti giri.

La ripresa delle ostilità ha visto Blaney impegnasi contro Reddick per il primato. Apparentemente più attardato invece van Gisbergen, assoluto favorito per il sucesso finale nell’impegnativo road couse utilizzato annualmente anche per la F1 e la MotoGP.

Anche per la Stage 2 molti team hanno preferito anticipare la sosta al fine di avere una posizione migliore in fase di restart. Ty Gibbs (Gibbs Toyota #54) ha quindi ottenuto il massimo dei punti per il ‘traguardo volante’ precedendo AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Daniel Suarez (Spire Motorsport Chevrolet #7).

La terza corsa dell’anno per quanto riguarda la NASCAR Cup Series è entrata nel vivo con Blaney incollato agli scarichi di Reddick. Le due auto sono tornate ai box per l’ultimo pit stop della competizione a meno di trenta giri dalla fine, la Toyota #45 ha tenuto a bada la Ford #12 nonostante una sosta decisamente più lenta.

Tutto è stato rimesso in gioco a 20 giri dalla fine in seguito ad una breve caution innescata da un problema per Ross Chastain, in azione senza una ruota. Molte auto hannno deciso di fermarsi ai box per avere delle gomme più fresche per gli ultimi giri, una scelta non condivisa da diversi protagonisti tra cui i primi due: Reddick e Blaney.

Il restart, avvenuto a 17 giri dalla fine, ha visto le due auto sin da subito in lotta davanti a Shane van Gisbergen. Il neozelandese è passato secondo e come da copione ha iniziato a mettere pressione al leader anche alla Toyota Camry schierata da 23XI Racing.

Il pluricampione del Repco Supercars Championship, nonostante qualche difficoltà soprattutto nel terzo settore, ha provato in ogni modo ad avvicinarsi alla testa della corsa. Il #97 di Chevrolet ha controllato Blaney, William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e soprattutto Bell, il primo tra coloro in azione con ‘gomme fresche’.

Bell, una volta beffato Blaney, si è lanciato a caccia di ‘SVG’ e Reddick. Il nativo di Norman non è riuscito a riprendere il #97 e soprattutto il portacolori della formazione schierata da Denny Hamlin e Michael Jordan.

Reddick e la propria Toyota #45, già a segno in carriera ad Austin nel 2023, hanno ottenuto due risultati notevoli nella stessa giornata: fermare a cinque la striscia di affermazioni di van Gisbergen nei ‘non ovali’ (5) e soprattutto ottenere la terza gioia consecutiva in stagione, nessun pilota aveva mai vinto a Daytona e nelle due seguenti prove in calendario.

SVG e Bell hanno completato il podio davanti a Gibbs #54, Alex McDowell (Spire Motorsport Chevrolet #71), Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5), Blaney, Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), AJ Allmendinger #16 e Denny Hamlin (Gibbs Toyota #11).

Settimana prossima il round di Phoenix in concomitanza con la seconda tappa della NTT IndyCar Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES COTA

45 RUN Tyler Reddick Tyt 95 1:43.425 83.539 1:39.933 86.458 3

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 95 3.944 3.944 1:43.354 83.596 1:40.048 86.359 3

20 RUN Christopher Bell Tyt 95 4.705 0.761 1:43.157 83.756 1:40.047 86.359 4

54 RUN Ty Gibbs Tyt 95 8.152 3.447 1:44.249 82.878 1:40.036 86.369 4

71 RUN Michael McDowell Chv 95 10.423 2.271 1:44.109 82.99 1:40.003 86.397 3

5 RUN Kyle Larson Chv 95 12.719 2.296 1:44.028 83.055 1:39.761 86.607 4

9 RUN Chase Elliott Chv 95 14.197 1.478 1:43.669 83.342 1:40.511 85.961 5

12 RUN Ryan Blaney Frd 95 14.213 0.016 1:44.209 82.91 1:40.050 86.357 3

16 RUN AJ Allmendinger Chv 95 14.894 0.681 1:43.127 83.78 1:40.478 85.989 4

11 RUN Denny Hamlin Tyt 95 15.424 0.530 1:42.805 84.043 1:40.613 85.874 3

23 RUN Bubba Wallace Tyt 95 18.834 3.410 1:43.560 83.43 1:41.030 85.519 4

8 RUN Kyle Busch Chv 95 19.736 0.902 1:43.327 83.618 1:40.634 85.856 4

24 RUN William Byron Chv 95 21.438 1.702 1:45.052 82.245 1:40.259 86.177 3

88 RUN Connor Zilisch Chv 95 23.589 2.151 1:43.364 83.588 1:40.214 86.215 3

22 RUN Joey Logano Frd 95 23.946 0.357 1:44.405 82.755 1:40.718 85.784 4

10 RUN Ty Dillon Chv 95 25.462 1.516 1:44.022 83.059 1:40.526 85.948 4

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 95 25.650 0.188 1:44.584 82.613 1:40.351 86.098 3

60 RUN Ryan Preece Frd 95 26.276 0.626 1:44.292 82.844 1:40.595 85.889 4

3 RUN Austin Dillon Chv 95 29.805 3.529 1:43.424 83.54 1:40.995 85.549 5

6 RUN Brad Keselowski Frd 95 31.278 1.473 1:43.586 83.409 1:40.869 85.656 4

34 RUN Todd Gilliland Frd 95 32.311 1.033 1:44.009 83.07 1:40.803 85.712 3