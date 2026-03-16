NASCAR, Hamlin domina con Toyota a Las Vegas

Denny Hamlin recupera dopo una penalità e vince di forza a Las Vegas la quinta tappa della NASCAR Cup Series 2026. Il #11 di Toyota e Joe Gibbs Racing firma la 61ma affermazione in carriera diventando il decimo pilota più vincente di sempre della storia della prestigiosa serie americana riservata alle stock car.

Dopo aver monopolizzato la scena in qualifica, Christopher Bell si è imposto di forza nella Stage 1. Il #20 di Toyota ha battuto il compagno di squadra Denny Hamlin #11, apparentemente superiore dopo le prime fasi d’azione all’interno del primo vero catino da 1 miglio e mezzo del calendario 2026.

Bell ha poi ceduto il primato nella seconda frazione alla Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. Il californiano si è portato in vetta davanti a Bell ed ai teammate William Byron #24 e Chase Elliott #9.

Byron è riuscito a primeggiare sulla concorrenza, le Chevy hanno però presto riceduto il passo alle Toyota di Joe Gibbs Racing. Nello specifico il protagonista assoluto è stato Hamlin, in rimonta dopo aver rimediato una penalità nel corso del primo pit stop dell’evento per speeding in pit lane.

La Camry #11 ha preso il largo ed una breve caution al 212mo dei 255 giri previsti per un testacoda di Connor Zilisch (Trackhouse Racing Chevrolet #88) non ha cambiato le carte in tavola. Chase Elliott ha tentato nel finale di recuperare sul nativo di Tampa, una missione non riuscita.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 firma uno speciale tris anche presso il Las Vegas Motor Speedway. Toyota ha invece festeggiato il primo successo del 2026 con Joe Gibbs Racing, il quarto in cinque prove disputate da metà febbraio ad oggi.

Elliott e Byron hanno completato nell’ordine precedendo Bell e Ty Gibbs (Gibbs Toyota #54). Sesto posto per la Ford Mustang #17 RFK Racing di Chris Buecher, il miglior rappresentante del costruttore statunitense al termine della ‘Pennzoil 400’.

Settimana prossima un nuovo round da non perdere a Darlington.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS

11 RUN Denny Hamlin Tyt 267 31.509 171.38 29.454 183.337 6

9 RUN Chase Elliott Chv 267 0.502 0.502 31.542 171.2 29.629 182.254 6

24 RUN William Byron Chv 267 3.414 2.912 31.928 169.131 29.561 182.673 6

20 RUN Christopher Bell Tyt 267 3.787 0.373 31.769 169.977 29.536 182.828 6

54 RUN Ty Gibbs Tyt 267 4.441 0.654 31.818 169.715 29.529 182.871 7

17 RUN Chris Buescher Frd 267 6.985 2.544 32.026 168.613 29.772 181.378 6

5 RUN Kyle Larson Chv 267 9.200 2.215 32.200 167.702 29.556 182.704 6

19 RUN Chase Briscoe Tyt 267 10.695 1.495 32.840 164.434 29.993 180.042 7

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 11.821 1.126 32.098 168.235 29.619 182.315 6

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 12.056 0.235 31.966 168.929 30.091 179.456 6

60 RUN Ryan Preece Frd 267 12.652 0.596 31.914 169.205 29.986 180.084 6

3 RUN Austin Dillon Chv 267 14.753 2.101 31.953 168.998 30.207 178.767 6

45 RUN Tyler Reddick Tyt 267 15.138 0.385 34.846 154.968 29.751 181.507 6

38 RUN Zane Smith Frd 267 15.269 0.131 32.118 168.13 30.043 179.742 6

22 RUN Joey Logano Frd 267 15.723 0.454 32.204 167.681 30.245 178.542 6

12 RUN Ryan Blaney Frd 267 20.155 4.432 32.364 166.852 30.022 179.868 6

1 RUN Ross Chastain Chv 267 21.142 0.987 32.122 168.109 30.173 178.968 6

7 RUN Daniel Suarez Chv 267 21.617 0.475 32.110 168.172 30.208 178.761 6

2 RUN Austin Cindric Frd 267 21.837 0.220 31.875 169.412 30.120 179.283