Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Secondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in occasione del Gran Premio di Svizzera. Sul fondo compatto della pista elvetica andranno in scena come di consueto due gare per la classe MX2 e altrettante per la MXGP, all’indomani delle Qualifying Race del sabato.

L’Italia può provare a giocarsi dei piazzamenti di prestigio sia nella 250 che nella 450, mentre per quanto riguarda il podio di tappa servirà qualcosa di speciale e anche qualche circostanza favorevole. Valerio Lata ha ben figurato ieri in MX2 e spera di confermarsi tra i migliori anche nelle manche lunghe, proprio come il rookie Andrea Adamo in MXGP dopo l’ottimo quarto posto in qualifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Svizzera 2026, terzo atto stagionale del Mondiale Motocross. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e Discovery Plus (le seconde manche anche su RaiPlay Sport 1), mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due manche di MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SVIZZERA MOTOCROSS 2026

Domenica 29 marzo

Ore 13.15 Gara-1 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

Ore 14.15 Gara-1 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

Ore 16.10 Gara-2 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 1

Ore 17.10 Gara-2 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 1

PROGRAMMA GP SVIZZERA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: vedi lo schemino sopra.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.