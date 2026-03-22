MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2

Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. Nella classe regina del Motocross, sul Circuito di Almonte, Lucas Coenen, dopo aver posto il proprio marchio nella Qualifying Race nella prima manche, andava in cerca di una nuova affermazione in sella alla KTM.

Missione compiuta per il belga. L’alfiere della KTM ha saputo interpretare splendidamente i canali sul tracciato spagnolo, gestendo con autorevolezza l’intera manche e prevalendo con un margine di 12″803 nei confronti dell’olandese Jeffrey Herlings (Honda) e di 24″976 sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha). Una top-3 d’elite visti i centauri citati.

Prestazione solida per Andrea Adamo. Il pilota italiano della KTM ha messo in mostra un buon passo, non sufficiente però per attaccare il podio. Il quarto posto è stato la logica conseguenza, distanziato di 49″029 dal vertice. Un riscontro, comunque, da valutare in maniera positiva. A completare il quadro della top-5 è stato l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati), distanziato di 55″391, mentre l’altro pilota della Rossa, lo svizzero Jeremy Seewer, ha terminato in 19ma piazza.

Per quanto concerne gli rappresentanti del Bel Paese, da considerare il decimo posto di Alberto Forato (Fantic) e il 15° di Mattia Guadagnini (KTM). Con questi risultati, Coenen dunque ha conquistato la tappa iberica e svetta nella classifica generale con 102 punti, precedendo di otto lunghezze Herlings e di 13 il francese Tom Vialle (Honda), settimo in gara-2. Adamo è settimo nella graduatoria complessiva con 69 punti.