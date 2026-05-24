Motocross oggi, GP Francia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming
A Lacapelle Marival si concluderà oggi, domenica 24 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della sesta tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder.
Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.
Per il GP di Francia 2026 di motocross sarà prevista la diretta tv su Rai Sport HD (solo gara-2 MXGP e gara-2 MX2), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play (solo gara-2 MXGP e gara-2 MX2), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale (solo gare MXGP).
CALENDARIO GP FRANCIA MOTOCROSS 2026
Domenica 24 maggio
10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
